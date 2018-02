Claudio Baglioni Festival di Sanremo? È stata una pazzia E attenzione al

Raddoppia il concerto di Claudio Baglioni all’Arena di Verona - biglietti in prevendita su TicketOne per la seconda data : Claudio Baglioni all'Arena di Verona non sarà in concerto una sola sera bensì due. Raddoppia l'evento in programma per il mese di settembre all'anfiteatro scaligero: otre al 15 settembre, Claudio Baglioni all'Arena di Verona si esibirà anche il giorno precedente, il 14 settembre. Dopo il grande successo in prevendita per il primo concerto annunciato e il sold out a mesi dallo spettacolo, l'organizzazione comunica oggi l'aggiunta di un nuovo ...