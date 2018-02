Truffa della Postepay | la casalinga diabolica colpisce ancora

Scoperta Truffa milionaria ai danni della Ue e maxi-evasione fiscale : sequestrato un castello : La Guardia di Finanza di Genova ha scoperto una ingente e articolata truffa internazionale ai danni della Ue per 1,4 milioni di euro ed evasione fiscale per 2 milioni. Nell'ambito dell'operazione ...

Supermercati : attenti alla Truffa della tara : In quest'ultimo periodo tutti noi, lavoratori e non, ma comunque consumatori, stiamo cercando di abituarci, anche se a malincuore, a pagare i sacchetti ultraleggeri e biodegradabili per la frutta e la verdura. E, possiamo immaginare quante discussioni tale argomento abbia potuto suscitare mentre, ad esempio, siamo di fronte al bancone della gastronomia nel centro commerciale o nel supermercato dove abitualmente ci serviamo. E mai avremmo ...

L'Aquila - presi i 'Bonnie e Clyde' romani della Truffa : incastrati dopo colpo da 140mila euro : Si sono prestenati alle Poste di Capistrello ( L'Aquila ) e allo sportello hanno depositato due assegni falsi, per un totale di 340mila euro . Ora, sono stati arrestati per truffa e sostituzione di ...

La rivolta degli anziani - reagiscono ai Truffatori e diventano star della tv : Maria Meneghetti è diventata una star a 90 anni. Da quando va in tivù a raccontare come ha messo fuori gioco una truffatrice tenendola al telefono e chiamando contemporaneamente con un altro apparecchio la polizia, per strada la riconoscono tutti. Lei non fa la diva, ma raccontando quel che le è successo agli altri si sente utile e alla sua età non è poco. Nel frattempo è stata adottata dalla squadra dell'Ufficio prevenzione generale della ...