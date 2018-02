Stranger Things | Millie Bobby Brown presenta il suo primo fidanzato

Stranger Things - Millie Bobby Brown ha un nuovo amore : ecco chi è : Chi sperava in una trasposizione, nella vita reale, della storia d'amore tra Mike e Eleven resterà deluso. Millie Bobby Brown, la giovane attrice che ha interpretato Eleven in...

James Bay : nel video di “Wild Love” ha un colpo di fulmine con una star di “Stranger Things” : Una settimana dopo l’uscita del singolo, James Bay ha pubblicato il video ufficiale di “Wild Love”. Un post condiviso da James Bay (@Jamesbaymusic) in data: Gen 19, 2018 at 7:23 PST Nella clip – diretta da Marc Klasfeld – insieme a James c’è anche una delle protagoniste di “Stranger Things”. Si tratta dell’attrice Natalia Dyer, che nella serie interpreta Nancy Wheeler. Tra Natalia e ...

David Harbour di Stranger Things balla con i pinguini e sostiene Greenpeace per una buona causa (video) : David Harbour di Stranger Things ha raggiunto il successo globale grazie al ruolo di Jim Hopper nella fortunata serie di Netflix. Quella parte non solo ha generato una legione di fan in tutto il mondo, ma lo ha consacrato, conferendogli nomination per gli Emmy e per i Golden Globes, fino alla vittoria ai SAG di quest'anno. Sui social, l'attore, prossimamente nei panni di Hellboy al cinema, è attivissimo e interagisce spesso e volentieri con i ...

Cast e personaggi di Everything Sucks! su Netflix - dal 16 febbraio il nuovo Stranger Things sugli anni ’90 : Netflix compie un altro passo indietro nel tempo per lanciare Cast e personaggi di Everything Sucks!, la nuova serie originale che approda da oggi, 16 febbraio, sulla piattaforma video on demand. Sulla scia di Stranger Things, la comedy creata da Ben York Jones (sceneggiatore di Like Crazy, che vinse il Sundance nel 2011) e Michael Mohan è pronta a imporsi come la nuova Stranger Things: ma cos'ha di diverso dalla pluripremiata serie ...

Millie Bobbie Brown si è fidanzata lontano dal set di Stranger Things con Jacob Sartorius (foto) - ma i fan non apprezzano : Mentre il suo primo bacio lo ha dato durante le riprese della serie, la talentuosa Millie Bobby Brown si è fidanzata lontano dal set di Stranger Things. Per la prima volta, nel giorno di San Valentino, la giovane attrice rivelazione della serie Netflix ha condiviso una foto col suo ragazzo Jacob, confermando di essere innamorata. Considerata erede di Natalie Portman, osannata dal pubblico di Stranger Things e dalla stampa che ne segue ...

Svelato il numero di episodi di Stranger Things 3 e la data di inizio riprese : una stagione più corta? : Finalmente, dopo mesi di aspettative e anticipazioni, Netflix ha Svelato il numero di episodi di Stranger Things 3, e c'è una bella notizia: gli attori torneranno sul set per girare la nuova stagione molto prima del previsto. La cattiva notizia è che il prossimo capitolo sarà più corto del precedente. A riportare la notizia è TVLine che ha riportato il numero di episodi di Stranger Things 3. La produzione svilupperà otto episodi totali, uno ...

Stranger Things 3 - se Natalie Portman diventa Millie Bobby Brown : È già da un po’ che se ne parla sui social: anche voi avete notato una certa somiglianza tra Natalie Portman e Millie Bobby Brown? Su Twitter sembra che sia il gioco del momento: trovare le foto dove appaiano eclatanti le affinità tra le due attrici. https://twitter.com/Stranger_PY/status/953409821071552512 https://twitter.com/rossypasto/status/950829881939591170 https://twitter.com/sammuccia/status/956935144677498880 E così, Natalie ...

Finn Wolfhard di “Stranger Things” sa fare Troy Bolton (quasi) meglio di Zac Efron : Quando uscì il primo “High School Musical” nel 2006, Finn Wolfhard aveva solo quattro anni: eppure sa fare una super imitazione di Troy Bolton! Finn e gli altri giovani attori di “Stranger Things” – Gaten Matarazzo, Caleb McLaughlin e Noah Schnapp – hanno raccontato nel salotto di Jimmy Fallon di conoscere a memoria la saga, complici anche delle sorelle maggiori che glielo hanno fatto vedere e rivedere. Lo ...

Charlie Heaton di Stranger Things con Natalia Dyer dopo i problemi di droga : “Sto aiutando le autorità” : Charlie Heaton di Stranger Things è apparso di nuovo in pubblico con la fidanzata e collega Natalia Dyer. L'occasione è avvenuta con il National Television Awards, i premi della televisione britannica scelti dal pubblico, che ogni anno celebra il meglio del piccolo schermo made in UK. La coppia, che in Stranger Things interpreta Jonathan Byers e Nancy Wheeler, ormai insieme da più di un anno, si è presentata sorridente sul red carpet, tra una ...

Natalia Dyer : l’attrice di “Stranger Things” spiega com’è lavorare con il fidanzato Charlie Heaton : Dopo un anno di amore, finalmente Natalia Dyer ha parlato della relazione con il fidanzato (sia IRL che sul piccolo schermo) Charlie Heaton. UsWeekly le ha chiesto cosa amasse del 23enne e l’attrice si è lasciata andare a una battuta: “È un tipo a posto, non combina troppi guai sul set”. E poi, seriamente: “È fantastico. Ha talento, come tutti nel cast“. Natalia Dyer (scopri 5 curiosità sull’attrice che ...