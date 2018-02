Juventus | Higuain torna a parlare del Napoli | “ecco cosa penso…”

calcioweb.eu

: Juventus XI: Szczesny; De Sciglio, Rugani, Chiellini, Asamoah; Khedira, Pjanic, Sturaro; Douglas Costa, Higuain, Al… - juventusfc : Juventus XI: Szczesny; De Sciglio, Rugani, Chiellini, Asamoah; Khedira, Pjanic, Sturaro; Douglas Costa, Higuain, Al… - juventusfc : Le condizioni di @G_Higuain e @fbernardeschi - romeoagresti : #Juventus: #Higuain ha subito un trauma contusivo-distorsivo alla caviglia sinistra, mentre #Bernardeschi è stato v… -

(Di martedì 20 febbraio 2018) Continua il duello per la vittoria del campionato tra, la squadra di Massimiliano Allegri è reduce dalla successo contro il Torino nel derby, stesso risultato per gli uomini di Sarri contro la Spal. Nell’ultima giornata infortunio per l’attaccante, il Pipita nelle ultime ore èto adele dell’esperienza in azzurro nel corso della docuserie ‘First Team’, dedicata allae pubblicata da Netflix. “re aè sempre speciale. Lo ripeto, il tifoso è libero di dire quello che vuole sul fatto che me ne sono andato. Ma, al di là del trattamento che mi riservano quando torno, non smetterò mai dibene di. Alsarò sempre grato, mi ha fatto crescere come giocatore. Grazie al club azzurro la Juve mi ha notato e mi ha acquistato. Ora appartengo ai bianconeri e ai suoi tifosi, che mi dimostrano ...