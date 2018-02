Il freddo della Siberia | un palo altissimo e un uomo in mutande Ovvio che qualcosa vada

Allerta Meteo - nuovo avviso della protezione civile : maltempo - freddo e tanta neve al Sud : Allerta Meteo – Nelle prossime ore l’area di bassa pressione che sta interessando le regioni meridionali con nevicate fino a quote relativamente basse si muoverà verso sud-est. Al suo seguito, da stasera, si prevede un’intensificazione dei venti su tutto il meridione. Sulla base delle previsioni disponibili, il Dipartimento della protezione civile d’intesa con le Regioni coinvolte – alle quali spetta l’attivazione dei sistemi di protezione ...

Allerta Meteo - freddo e maltempo : avviso della protezione civile per il Centro/Sud [MAPPE e BOLLETTINI] : Allerta Meteo – Una vasta perturbazione di origine atlantica sta interessando gran parte dell’Italia Centro-settentrionale. Dalla tarda serata sono previste precipitazioni, anche a carattere temporalesco, sulle regioni meridionali, associate ad una decisa intensificazione dei venti. Sulla base delle previsioni disponibili, il Dipartimento della protezione civile d’intesa con le Regioni coinvolte – alle quali spetta l’attivazione dei ...

Previsioni meteo Olimpiadi PyeongChang 2018 : il vento si abbassa - sole e freddo polare per il recupero della discesa? : Il forte vento di oggi ha costretto gli organizzatori a spostare la discesa libera maschile valida per le Olimpiadi Invernali di PyeongChang 2018. Raffiche a quasi 50 km/h hanno impedito ai ragazzi di poter scendere e il programma dei Giochi è stato rivoluzionato: giovedì 15 febbraio si disputerà la discesa, venerdì 16 febbraio toccherà al SuperG. Fortunatamente le Previsioni meteo sembrano clementi per la due giorni di velocità. Giovedì e ...

Super bowl - freddo record alla finale della 52esima edizione : -17 gradi : La 52esima edizione del Super bowl passerà alla storia come la più fredda della storia. La finalissima tra Philadelphia Eagle e New England Patriots si giocherà, infatti, a Minneapolis, in Minnesota, ...

Previsioni Meteo Febbraio - sarà subito freddo dopo i Giorni della Merla : irruzione Artica dalla Groenlandia all’Italia tra Giovedì 1 - Venerdì 2 e Sabato 3 [MAPPE e DETTAGLI] : 1/26 ...

Come cambia il tempo : i giorni della merla senza freddo e con il sole : Le mezze stagioni non ci sono più, ma nemmeno i giorni della merla sono più quelli di una volta. La tradizione, almeno quest'anno, non verrà rispettata. Viene quindi smentita la credenza popolare che ...

Torino : lochard morto nel parco della Pellerina - il freddo la probabile causa : Un clochard è stato rinvenuto morto questa mattina nel parco della Pellerina a Torino: l’uomo, sulla trentina, è stato trovato in uno stabile abbandonato. Sembra che il decesso sia stato causato dal freddo. L'articolo Torino: lochard morto nel parco della Pellerina, il freddo la probabile causa sembra essere il primo su Meteo Web.

Clochard trovato morto per il freddo nel parco della Pellerina : Il cadavere di un senzatetto, un uomo apparentemente sulla trentina e di origine africana, è stato ritrovato in mattinata da una pattuglia della polizia all'interno di un edificio abbandonato nel ...

Allerta Meteo - avviso della protezione civile per il forte vento sull’Italia : violenta burrasca - freddo e nevicate Mercoledì 17 Gennaio : Allerta Meteo – Forti correnti di origine nord-atlantica stanno causando un deciso rinforzo della ventilazione interessando, in queste ore, le regioni del centro-nord per poi estendersi da domani al meridione. I forti venti porteranno anche un deciso aumento del moto ondoso su tutti i bacini, specie quelli occidentali e meridionali, con possibilità di forti mareggiate lungo le coste esposte. Sulla base delle previsioni disponibili, il ...

Centro Italia - gli allevatori ostaggio della burocrazia. Le storie – “Ho svenduto gli animali per non farli morire di freddo” : A sedici mesi dal sisma, gli allevatori di Amatrice e Accumoli ripartono e raccontano a ilfattoquotidiano.it gli ostacoli che hanno dovuto affrontare dopo il terremoto del 24 agosto 2016. “Per i primi mesi non ci hanno saputo dire niente, sembrava ci potessero dare solamente dei tunnel agricoli, tensostrutture inadeguate e che, comunque, sono arrivate troppo tardi” sottolineano Antonio Di Marco, dell’omonima azienda agricola di Rocchetta ...

Senzatetto trovato morto in strada : ucciso dal freddo della notte : Giugliano. freddo killer, Senzatetto trovato morto in strada. È quanto successo questa mattina in via San Giovanni a Campo a Giugliano dove è stato rinvenuto il cadavere di uno straniero. Sul posto i ...

Clima - i dati del CNR sull’Italia : 2017 da record - è stato l’anno più secco di sempre e il 6° più caldo della storia. Ma s’è concluso con un Dicembre freddo [DATI e MAPPE] : 1/5 Le anomalie termiche del 2017 in Italia: è stato un anno caldissimo ...

Gelo USA - -94° C percepiti : il Monte Washington è il secondo posto più freddo della Terra…e non solo! : L’osservatorio del Monte Washington nel New Hampshire non è solo freddo: a -36 gradi con una temperatura percepita di -94 gradi, è il secondo posto più freddo sulla Terra, secondo un tweet dell’osservatorio. Inoltre, secondo gli ultimi dati disponibili provenienti dal rover Curiosity su Marte, il Monte Washington è più freddo della superficie del nostro vicino celeste, la cui temperatura rilevata è stata di -78 gradi. A partire dalla mattina di ...

La reazione della nostra pelle al freddo : come proteggerla : Per molte persone, inverno significa pelle secca, sensazione di prurito e fastidio al volto, alle gambe e alle braccia. Cosa fare per tentare di prevenire la disidratazione? E quali sono gli altri ...