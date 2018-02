oasport

: LIVE Pattinaggio di figura Olimpiadi PyeongChang 2018 in DIRETTA. Short dance: Virtue-Moir in fuga col record del m… - zazoomnews : LIVE Pattinaggio di figura Olimpiadi PyeongChang 2018 in DIRETTA. Short dance: Virtue-Moir in fuga col record del m… - zazoomnews : LIVE Pattinaggio di figura Olimpiadi PyeongChang 2018 in DIRETTA: Cappellini-Lanotte obiettivo top5. In gara anche… - OA_Sport : #PyeongChang #FigureSkating minuto per minuto tutti gli aggiornamenti sulla short dance, primo segmento di gara... -

(Di lunedì 19 febbraio 2018) Buongiorno e benvenuti alladel programma libero di danza alleInvernali di. Ildiassegna delle medaglie importanti e l’Italia vuole essere assoluta protagonista: Annae Lucaci devono credere, devono provarci fino in fondo, devono sognare in grande e sfruttare l’occasione della vita. Gli azzurri sono quinti dopo il programma corto e sono distaccati di appena un punto dal bronzo virtuale: hanno le carte in regola per fare saltare il banco e consacrarsi ma devono confezionare l’esercizio perfetto per poter sperare di avere la meglio su una concorrenza davvero pazzesca. A lottare per l’oro, invece, saranno i francesi Papadakis/Cizeron e i canadesi Virtue/Moir. OASport vi propone ladel programma libero di danza alleInvernali di: cronaca in tempo ...