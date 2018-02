Video Gol Milan-Sampdoria 1-0 | Highlights e Tabellino Serie A | 25^ Giornata 18 02 2018

Arbitro Doveri/ Video - moviola VAR Milan Sampdoria : rigore per mano di Murru - annullato gol a Bonucci : Arbitro Doveri, Video moviola VAR Milan Sampdoria: rigore per mano di Murru, annullato gol a Bonucci. Dubbi invece sul tocco di mano di Calabria. Gattuso invece aiuta un assistente...(Pubblicato il Sun, 18 Feb 2018 22:42:00 GMT)

Video Gol Atalanta-Fiorentina 0-0 : Highlights e Tabellino 18-2-2018 : Risultato Finale : Cronaca e Video Gol 25^ Giornata Serie A 18 Febbraio 2018. Cronaca Atalanta-Fiorentina 0-0, 25^ Giornata Serie A 2017-2018 PRIMO TEMPO SECONDO TEMPO Video Gol Atalanta-Fiorentina 0-0 e Highlights Partita 18-02-2018 Tabellino Atalanta-Fiorentina 0-0, 25^ Giornata Serie A Marcatori: ATALANTA (3-4-1-2): Berisha; Toloi, Masiello, Palomino; Hateboer (83′ Barrow), De Roon, Cristante, ...

Diretta/ Milan-Sampdoria (risultato live 1-0) streaming Video e tv : gol annullato a Bonucci : Diretta Milan Sampdoria info streaming video e tv: probabili formazioni, quote, orario e risultato live del posticipo a San Siro per la 25^ giornata di Serie A(Pubblicato il Sun, 18 Feb 2018 21:26:00 GMT)

Milan-Sampdoria - ancora un gol per Bonaventura : rossoneri scatenati [Video] : Milan-Sampdoria è iniziata nel segno dei rossoneri, scesi in campo con un atteggiamento esemplare. Pressing e gestione del pallone, sembra un Milan ritrovato e la Sampdoria è parsa in netta difficoltà ad inizio gara. In un primo momento Viviano ha salvato la propria porta ipnotizzando Rodriguez e parandogli un calcio di rigore, poco dopo però è stato l’alfiere di Gattuso, Jack Bonaventura, a portare in vantaggio i rossoneri. Azione molto ...

Gol Petagna - l’attaccante dell’Atalanta si sblocca [Video] : Gol Petagna, è solo il terzo in questo campionato. Spesso si rinfaccia al calciatore dell’Atalanta di non essere un grande goleador, oggi invece contro la Fiorentina è andato in rete pareggiando i conti dopo il vantaggio viola. Di certo non sarà un bomber vecchio stampo Petagna, ma l’apporto che dà alla squadra è enorme e lo sa bene come rivelato ai microfoni di Premium nell’intervallo: “Il mio gol vale come un assist, ...

Atalanta Fiorentina - risultato live 0-1 - streaming Video e tv : gol di Badelj! : Diretta Atalanta Fiorentina: info streaming video e tv, all'Atleti Azzurri d'Italia sono in palio punti importanti per l'Europa , Serie A, .

Diretta/ Sicula Leonzio Lecce (risultato live 0-0) streaming Video e tv : gol annullato ai siciliani : Diretta Sicula Leonzio-Lecce: info streaming video e tv, probabili formazioni, orario, quote e risultato live. Altro esame importante per la capolista reduce dall'ennesima vittoria.(Pubblicato il Sun, 18 Feb 2018 17:39:00 GMT)

DIRETTA/ Napoli Spal - risultato live 1-0 - info streaming Video e tv : Napoli a caccia del secondo gol : DIRETTA Napoli Spal: info streaming video e tv, i partenopei puntano alla nona vittoria consecutiva per confermarsi in testa al campionato di Serie A.

Diretta/ Pistoiese Olbia (risultato live 1-1) streaming Video e tv : gol di Pennington! : Pistoiese Olbia streaming video e Diretta tv: probabili formazioni, orario, risultato live (Serie C). Alle 14:30 di questo pomeriggio, di scena la sfida per il Gruppo A(Pubblicato il Sun, 18 Feb 2018 15:49:00 GMT)

Gol Sandro : il Benevento impatta contro il Crotone [Video] : Gol Sandro – Il neo arrivato in casa Benevento ha timbrato il suo primo gol in serie A. Stiamo parlando del brasiliano Sandro, il quale ha pareggiato i conti nella gara del Vigorito contro il Crotone. Dopo la rete ospite con Crociata, è stato proprio Sandro con un colpo di testa davvero imperioso a portare nuovamente il risultato sul punteggio di parità. Sandro è uno dei più attivi in questa gara, ci ha provato da fuori area e sta ...

DIRETTA/ Matera Siracusa (risultato live 2-0) streaming Video e tv : gol di Sartore e Casoli! : DIRETTA Matera-Siracusa: info streaming video e tv, probabili formazioni, orario, quote e risultato live. L'anno nuovo sta riservando ben poche soddisfazioni ai padroni di casa.(Pubblicato il Sun, 18 Feb 2018 15:10:00 GMT)

Highlights Torino-Juventus 0-1 - Video Gol del derby : decide Alex Sandro : Notizie sul tema Torino-Juventus Serie A diretta tv e live streaming oggi 18/2 Torino-Juventus Primavera, gesto vergognoso di Leandro Fernandes verso i tifosi granata Torino-Juventus probabili ...

Video Gol Torino – Juventus 0 – 1 : Highlights e Tabellino Serie A 18-2-18 : Risultato Finale Torino – Juventus 0 – 1: Cronaca e Video Gol Alex Sandro 25^ Giornata Serie A 18 Febbraio 2018 La Juventus, senza mai rischiare nulla, batte il Torino per 1-0, si aggiudica il derby della Mole numero 196 (il terzo stagionale) e ritorna in testa al campionato, scavalcando momentaneamente il Napoli (impegnato con la Spal nel pomeriggio). Formazioni completamente stravolte rispetto alla vigilia: Allegri preferisce ...

Video/ Cesena Cittadella - 0-1 - : highlights e gol della partita - Serie B 26giornata - : Video Cesena Cittadella , 0-1, : highlights e gol della partita della 26giornata di Serie B. Kouame trascina i granata alla vittoria.