leggo

: Travolti dalla valanga sulle Alpi, morto papà e figlia di 11 anni. Sull'Etale un'altra vittima - leggoit : Travolti dalla valanga sulle Alpi, morto papà e figlia di 11 anni. Sull'Etale un'altra vittima - DiegoMinonzio : RT @angelini_f: Travolti dalla valanga sulla Grignetta «Erano alpinisti esperti» - angelini_f : Travolti dalla valanga sulla Grignetta «Erano alpinisti esperti» -

(Di domenica 18 febbraio 2018) Almeno tre persone, tra cui una bambina, sono morte in due diverse valanghe in Alta Savoia, nellefrancesi. Un uomo di 44e ladi 11sono mortiin In Val...