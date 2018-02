Nuovo amore per Alessandra Mastronardi? L’attrice sorpresa con un collega | ma non è Lino

Max Biaggi - il Nuovo amore è Michelle Carpente? : Attrice e conduttrice, 29 anni, mamma di un bambino di tre anni. Michelle Carpente, romana, sarebbe il «nuovo amore» di Max Biaggi. I due sono stati immortalati per le strade di Roma, e tanto è bastato a far partire le voci. Per l’ex campione di MotoGp si tratterebbe di un nuovo inizio, dopo la fine – a sorpresa – della relazione con Bianca Atzei. Michelle, però, preferisce andare piano. «È un bel ragazzo, una persona stupenda… ...

ALENA SEREDOVA/ Ex moglie di Gigi Buffon e il Nuovo amore con Alessandro Nasi : ALENA SEREDOVA, ex moglie di Gigi Buffon: “I nostri figli sono parte di noi, non li vorrei diversi”. i rapporti tra i due sono più sereni, come dimostrano le loro dichiarazioni(Pubblicato il Thu, 15 Feb 2018 22:32:00 GMT)

Sofia Ellar - il Nuovo amore di Álvaro Soler : Su di loro si vociferava già da un po’, ma Álvaro Soler ha aspettato la festa degli innamorati per presentare ufficialmente la fidanzata ai follower: «Non mi piace San Valentino ma tu sei la donna più bella del mondo e delle terre di mezzo» ha scritto il cantante spagnolo su Instagram pubblicando uno scatto che lo ritrae insieme alla collega Sofia Ellar. Lei ha ricambiato con lo stesso romanticismo: «Grazie per essere il miglior compagno ...

I Baustelle tornano con L’amore e la violenza vol.2 e un Nuovo tour : È ufficiale: anche quest’anno ascolteremo un nuovo album dei Baustelle. Francesco Bianconi, Claudio Brasini e Rachele Bastreghi l’hanno annunciato con tanto di video-teaser: il 23 marzo uscirà L’amore e la violenza vol.2 (edito da Warner Music), seguito del disco dello scorso anno che ha conquistato il disco d’oro e da cui erano stati estratti brani come Amanda Lear, Il vangelo di Giovanni e Betty. È la prima volta che ...

Tempesta d’amore - anticipazioni italiane : Ella e Rebecca di Nuovo in guerra… e non per William! : Sembrano ormai lontani i tempi in cui la loro sembrava un’amicizia inossidabile! Ormai da qualche tempo nelle puntate italiane di Tempesta d’amore il rapporto tra Ella Kessler (Victoria Reich) e Rebecca Herz (Julia Alice Ludwig) è naufragato a causa dell’amore comune delle due ragazze per William Newcombe (Alexander Milz). Ben presto, però, le due ragazze si troveranno a scontrarsi per un motivo che ha ben poco a vedere con i sentimenti… Ecco ...

Raffaella Fico - compleanno d'amore alle Maldive col Nuovo compagno : Da due anni Raffaella Fico, la popolare showgirl napoletana (nativa di Cercola) frequenta Alessandro Moggi, tra i più potenti procuratori...

Il Nuovo album dei Baustelle ha una data d’uscita - arriva L’amore e la violenza vol. 2 col tour primaverile : Dopo l'annuncio del nuovo tour in partenza in primavera, è stata svelata anche la data d'uscita del nuovo album dei Baustelle: il prossimo 23 marzo esce su etichetta Warner Music L'amore e la violenza vol. 2, seguito dell'omonimo album rilasciato nel 2017, accompagnato dal sottotitolo "dodici nuovi pezzi facili". La nuova fatica discografica si inserisce nel filone artistico inaugurato appena un anno fa: a poco più di 12 mesi dall'uscita de ...

Francesco Monte a Striscia : è di Nuovo amore con Cecilia Rodriguez? : Striscia La Notizia: Francesco Monte riceve il tapiro e parla di Cecilia Rodriguez Questa sera a Striscia La Notizia verrà mandata in onda la consegna del tapiro da parte di Vittorio Staffelli a Francesco Monte il quale è momentaneamente al centro delle attenzioni mediatiche per via delle confessioni choc fatte da Eva Henger. Loro, così come tutto il cast de L’Isola dei Famosi, erano dei naufraghi a tutti gli effetti prima che il ...

Nuovo amore per Max Biaggi? Ecco chi è la fortunata al suo fianco : Mentre Bianca Atzei piange sull' Isola dei Famosi per la fine della sua storia con Max Biaggi, il pilota sembra aver trovato un Nuovo amore. L'ex campione di motociclismo, infatti, è stato pizzicato ...

Un Nuovo (giovane) amore per Valeria Golino : Ufficialmente single, ma segretamente fidanzata. Da circa un anno Valeria Golino farebbe coppia con

Uomini e Donne - Nuovo amore per Sonia Lorenzini? Lo scoop sui social : Uomini e Donne: Sonia Lorenzini ha già trovato l’amore dopo Emanuele Mauti? Sui social sempre più vicina ad un altro La fine della storia d’amore tra Sonia Lorenzini ed Emanuele Mauti ha fatto molto discutere ultimamente i fan della coppia nata all’interno degli studi di Uomini e Donne. Tra questi, nello specifico, molti quelli che […] L'articolo Uomini e Donne, nuovo amore per Sonia Lorenzini? Lo scoop sui social ...

FILIPPO MAGNINI/ È amore con Valeria? Un Nuovo progetto nel suo futuro (Che fuori tempo che fa) : FILIPPO Maginini sarà ospite questa sera della puntata di Che fuori tempo che fa. L’ormai ex nuotatore continua a far parlare di sé sulle pagine di gossip(Pubblicato il Mon, 05 Feb 2018 09:06:00 GMT)

“Incredibile - ma sei davvero tu?”. Dimenticate la vecchia Elisabetta Gregoraci : dopo la separazione con Briatore (e un Nuovo amore di cui già si parla parecchio) ecco la showgirl sfoggiare un nuovo look che l’ha resa irriconoscibile persino agli amici più cari. Di sicuro - è iniziata una nuova vita : Undici anni di matrimonio, un figlio insieme. Poi qualcosa si è spezzato di colpo, con Flavio Briatore ed Elisabetta Gregoraci a dirsi addio, rompendo così un’unione che sembrava indissolubile soprattutto dopo l’arrivo del piccolo Nathan Falco. E invece. A fine dicembre, dopo che i giornali avevano già anticipato più volte la notizia, i due hanno firmato i documenti per la separazione. Il divorzio vero e proprio dovrebbe ...