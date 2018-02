Gli industriali svedesi scrivono al governo | Basta espulsioni di migranti

Il piano deGli industriali : 250 miliardi per ripartire : Il presidente Boccia alla politica: più lavoro, più crescita, meno debito. La ricetta di Confindustria per tagliare le tasse, spingere gli investimenti e creare 1,8 milioni di posti di lavoro in ...

Da Gioia Tauro a Verona - Gli industriali calabresi preparano le Assise Generali di Confindustria : Nella stessa misura è grande il valore simbolico della location scelta, la sala Consiliare di un Comune sciolto per infiltrazioni mafiose, per testimoniare la vicinanza del mondo imprenditoriale alle ...

Settimana con solo 28 ore di lavoro - accordo storico in Germania tra il sindacato dei metalmeccanici IgMetall e Gli industriali : Chi sceglierà di lavorare 28 ore alla Settimana per occuparsi dei figli piccoli o di parenti malati o perché svolge un lavoro usurante non subirà il taglio dello stipendio. È questa una delle novità introdotte dall'accordo storico sull'orario di lavoro siglato in Germania tra il sindacato dei metalmeccanico Ig Metall e gli industriali.Le parti hanno siglato un'intesa pilota, che fa da apripista in Europa. ...

Germania - forte rimbalzo deGli ordinativi industriali : Teleborsa, - Balzano oltre attese gli ordinativi all'industria in Germania. Nel mese di dicembre, si è registrato un forte rimbalzo del 3,8% al calo dello 0,1% di novembre, dato rivisto da -0,4%. Il ...

Il messaggio deGli industriali ai giovani guardi al futuro - non al passato : Il presidente degli industriali di Cuneo ha scritto una lettera aperta alle famiglie che devono iscrivere i figli alle superiori suggerendo di considerare che, dei nuovi assunti nelle imprese del cuneese nel 2017, "il 38% sono operai specializzati, il 36% tecnici specializzati nei servizi alle aziende, il 30% addetti agli impianti e ai macchinari". E ha aggiunto che "il resto, marginale, sono gli altri ruoli aziendali".A parte il fatto che il ...

Cuneo - Gli industriali esortano i giovani a non studiare : Cuneo, gli industriali ai giovani: «Se volete lavorare non studiate troppo». Parole chiare, dirette, senza troppe perifrasi. Parole nelle quali si condensa, in fondo, l’eterno problema del rapporto tra potere e sapere. Il messaggio è forte e chiaro: se siete colti, formati e pensanti siete un problema, cari giovani. È proprio così. Nulla è più fastidioso e insopportabile, per chi comanda, di un sottoposto che sappia pensare con la sua ...

Borse europee chiudono positive. Milano bene con Gli industriali : (Teleborsa) - Buona giornata per i listini azionari europei , con Piazza Affari che chiude mettendo a segno una discreta performance, grazie al buon andamento dei titoli del comparto industriale. Sul ...