Anna Dan lasciata da Gianni Morandi Foto con Paddy Jones | gag da Fabio

Speed Skating - Olimpiadi Invernali PyeongChang 2018 : i centesimi condAnnano il team pursuit azzurro. Tumolero non basta : I centesimi condannano il team pursuit di Speed Skating in quel di PyeongChang (Corea del Sud). Le qualificazioni previste oggi sull’ovale ghiacciato sudcoreano mettevano in palio quattro posti per le semifinali di questi Giochi Olimpiaci Invernali (programmate il 21 febbraio). L’obiettivo era chiaro: ottenere un tempo che rientrasse nella top4 delle otto compagini al via. Nicola Tumolero, Andrea Giovannini e Riccardo Bugari ci hanno ...

Napoli : Esposito - Di Maio ricordi Grillo assassino condAnnato : Roma, 17 feb. (AdnKronos) – ‘Il tentativo di Di Maio di spararla grossa per nascondere le polemiche devastanti sulle truffe dei Cinquestelle con i rimborsi è troppo smaccato per non essere evidente: utilizzare parola ‘assassino’ in politica è indice di un degrado morale: ma se questo è il terreno di gioco scelto da Di Maio noi potremmo ricordagli che l’unico assassino, conclamato è passato in giudicato per la ...

Boldrini condAnna Vittorio Sgarbi. "Sue parole su Cecilia Strada sono ignobili" : Diciamo che la questione non è politica, e finirei qui ' . Non aggiungiamo altro. La Strada dopo aver raccolto consensi e dissensi è tornato sull'affaire 'sesso coi fascisti' sostenendo che ' ...

Il Belgio condAnna Facebook : Raccoglie dati fuori dalla piattaforma : Arriva un'altra conferma: Facebook viola le norme sulla privacy. Almeno in Belgio, dove la società di Mark Zuckerberg è stata condannata in primo grado perché accusata di monitorare e registrare i dati di navigazione degli utenti anche fuori dalla piattaforma.Secondo il tribunale (che cita un'indagine della Commissione per la privacy del Belgio) Facebook utilizza cookie, plug-in sociali (i pulsanti "mi piace" o ...

Primo omicidio stradale in Salento : confermata in appello la condAnna a 7 anni - : Investì con la sua moto un pedone, uccidendolo, dopo avere assunto sostanze stupefacenti . La Corte di appello ha confermato la prima condanna per omicidio stradale in Salento. Circa un anno fa, il ...

Annamaria Bernardini de Pace/ “Caro genero degenerato” a Raoul Bova : il ruggito per la figlia Chiara Giordano : Annamaria Bernardini de Pace, la mamma di Chiara Giordano, scrisse una lettera di fuoco al genero Raoul Bova quando uscì allo scoperto con la relazione con Rocio Munoz Moralez(Pubblicato il Sat, 17 Feb 2018 11:48:00 GMT)

Zainab - stuprata e uccisa a 6 anni : condAnnato a morte in pubblica piazza l’assassino : Zainab, stuprata e uccisa a 6 anni: condannato a morte in pubblica piazza l’assassino Sarà impiccato in piazza, davanti alla gente, Imran Ali l’uomo che è stato riconosciuto colpevole di aver stuprato e ucciso una bimba di 6 anni, Zainab Amin.Continua a leggere Sarà impiccato in piazza, davanti alla gente, Imran Ali l’uomo che è […] L'articolo Zainab, stuprata e uccisa a 6 anni: condannato a morte in pubblica piazza l’assassino ...

Candidato pure un condAnnato definitivo : Non solo massoni e furbetti del rimborso, tra i candidati del Movimento 5 Stelle spunta pure un condannato in via definitiva. Pino Masciari, Candidato al Senato nel collegio uninominale Piemonte 1 di Settimo Torinese, è una sorta di alter ego di Beppe Grillo. Nel senso che i due hanno in comune lo stesso reato: omicidio colposo.Imprenditore edile calabrese, il pentastellato è stato condannato dalla Corte di Appello di Catanzaro il 29 gennaio ...

L'università condAnnata all'italiano : Si poteva sperare che le corti salvassero almeno i corsi di studio che hanno senso solo in inglese, ad esempio, le relazioni o il diritto o l'economia internazionali. È lecito insegnare solo in ...

Scarcerata la donna condAnnata a 30 anni di carcere per aborto : Dietro ordine della Corte suprema, una donna condannata a 30 anni di carcere per aborto è stata Scarcerata a El Salvador. Ad accogliere Teodora Vasquez fuori dal Centro...

Rocìo Muñoz Morales : «Io - condAnnata per la storia con Raoul Bova» : Stanno insieme dal 2012, e da allora sono coppia affiatatissima, ma tra Rocìo Muñoz Morales e Raoul Bova non tutto è stato semplice, specie all’inizio, quando lui era ancora sposato con Chiara Giordano, dalla quale ha avuto i figli Francesco e Leon, e lei era «l’altra», quella che, agli occhi di tutti, si era intromessa in un matrimonio che andava avanti da 12 anni. «Ho avuto un momento di difficoltà, sentivo che quello che stavo ...

Un tribunale turco ha condAnnato all’ergastolo tre giornalisti accusati di avere appoggiato il colpo di stato del 2016 : Un tribunale turco ha condannato all’ergastolo tre giornalisti accusati di avere appoggiato il colpo di stato del luglio 2016: sono i fratelli Ahmet Altan e Mehmet Altan, che sono in carcere da più di un anno, e Nazli Ilicak, il The post Un tribunale turco ha condannato all’ergastolo tre giornalisti accusati di avere appoggiato il colpo di stato del 2016 appeared first on Il Post.

Tre giornalisti sono stati condAnnati all'ergastolo in Turchia : Prima la notizia della liberazione di Deniz Yucel, giornalista con doppia nazionalità turca e tedesca detenuto un anno fa e accusato di incitamento all'odio e propaganda a favore di organizzazione ...