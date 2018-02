Ad Amici 17 Emma Marrone | a Verissimo Gemma Galgani | Nadia Rinaldi e Cristiano

Amici 17 : Carlo Di Francesco fa piangere Emma Muscat : Emma Muscat piange ad Amici 2018 mentre si confida con Carlo Di Francesco Durante la puntata di oggi di Amici 17 Carlo Di Francesco ha voluto incontrare Emma Muscat con lo scopo di analizzare insieme a lei la performance che ha fatto sabato pomeriggio allo speciale del programma. La giovane cantante infatti per la prima volta si è esibita in italiano, non soddisfacendo tuttavia del tutto le aspettative dei professori. Di Francesco ha quindi ...

Gossip Amici 17 : Emma e Biondo vicini - Claudia 'lascia' Alessandro : Nella scuola di Amici 17 è tempo d'amore? Stando ai Gossip che stanno circolando sul web da qualche giorno a questa parte, sembrerebbe proprio di sì. Dopo essersi resi protagonisti di un 'triangolo amoroso', per esempio, Claudia e Alessandro hanno ufficializzato sui social network il loro legame (a discapito della cantante Nicole); il rapper Biondo, invece, ultimamente appare sempre più vicino alla bella collega maltese Emma: che anche tra ...

Rudy Zerbi : “Amici? Ecco perché preferii Loredana Errore a Emma Marrone…” : Rudy Zerbi difende i talent show e Amici e torna sul famoso episodio che coinvolse Loredana Errore ed Emma Marrone. Ecco cosa dichiara al settimanale Spy. Rudy Zerbi “risponde” a Luca Vismara sulla sfida Emma Marrone-Loredana Errore Luca Vismara, concorrente di Amici 17, in uno speciale del sabato ricordò a Zerbi un episodio del passato […] L'articolo Rudy Zerbi: “Amici? Ecco perché preferii Loredana Errore a Emma ...

Amici 17/ Diretta 3 febbraio 2018 : Emma la migliore? Il popolo dei social dice sì : Amici 17, anticipazioni e Diretta 3 febbraio 2018: Luca, Yaser e Filippo a rischio. Nuove eliminazioni in arrivo in vista del serale? Aumentano le tensioni tra giudici e i concorrenti(Pubblicato il Sat, 03 Feb 2018 16:02:00 GMT)

Rudy Zerbi/ Da Amici 17 a Uomini e donne : il flop di Luca Vismara e la verità su Giorgio e Gemma : Rudy Zerbi boccia Luca Vismara come allievo di canto di Amici 2018 ed è convinto che Gemma Galgani e Giorgio Manetti del trono over di Uomini e donne non tornino più assieme(Pubblicato il Fri, 02 Feb 2018 13:18:00 GMT)

Amici 17 / Emma a lezione di "seduzione" con Garrison - mentre Einar... : Nella scuola di Amici 17, Emma è alla ricerca di una nuova consapevolezza, mentre Einar, che continua a temere il pubblico, spera di trovare una…(Pubblicato il Thu, 01 Feb 2018 04:04:00 GMT)

Emma Muscat in crisi lascia Amici 17?/ Parole forti e critiche anche da Paola Turci : Rudy Zerbi aiuta Emma Muscat, cantante di Amici 17, a superare il blocco emotivo sul palco, per via del giudizio della gente. Ascolterà i suoi preziosi consigli?(Pubblicato il Sat, 27 Jan 2018 14:02:00 GMT)

Emma Muscat eliminata ad Amici 2018? A rischio anche la cantante : Emma Muscat eliminata ad Amici 2018? I professori di canto hanno molti dubbi sulla cantante: pensano tutti che abbia del talento, ma che non riesca a trasmettere come potrebbe; ha qualcosa dentro di sé che vuole tenere nascosto, a cui impedisce di emergere durante le performance e, dopo le chiacchierate con Paola Turci, adesso è stato il turno di Rudy Zerbi, che le ha detto - senza troppi giri di parole - che se non si decide a dimostrarsi come ...

Amici 17/ Anticipazioni : la bella notizia di Maria De Filippi e la rivalità tra Emma e Carmen : Amici 17, Anticipazioni 24 gennaio 2018. Ottima notizia per gli allievi: Maria De Filippi svela che non ci saranno eliminati questa settimana, ma gli esami continuano...(Pubblicato il Wed, 24 Jan 2018 05:30:00 GMT)