Flat tax | Berlusconi | “Padoan dice che serve la Fata Turchina? Ma io sono il Mago Silvio”

"Sono il mago Silvio - realizzerò la Flat tax" : "Padoan aveva detto che per la flat tax ci voleva la fata turchina. Invece della fata turchina, sono il mago Silvio ". Lo ha sottolineato Silvio Berlusconi , ospite di 'Tagadà', su La7, tornando a ...

Cav - Flat tax chiude cause con Equitalia : ANSA, - ROMA, 15 FEB - "Se avete cause con Agenzie Entrate o Equitalia la flat tax prevede anche la chiusura di queste 21 milioni di cause, pagando qualcosa che sia conveniente per loro e anche per ...

Cav - Flat tax chiude cause con Equitalia : ANSA, - ROMA, 15 FEB - "Se avete cause con Agenzie Entrate o Equitalia la flat tax prevede anche la chiusura di queste 21 milioni di cause, pagando qualcosa che sia conveniente per loro e anche per ...

Berlusconi : con Flat tax chiudiamo cause con Equitalia : Sul nome del candidato premier di Forza Italia, l'ex premier rassicura: "garantisco che sarà quello ideale, che avrà splendidi rapporti con tutti i Paesi europei e con il Partito popolare europeo"

Berlusconi : "Con Flat tax chiudiamo tutte le cause con Equitalia" : Ho preso il Milan tra l'ironia di tutti e l'ho portato ad essere una delle squadre più titolate al mondo. E ancora, nel 1994 in due mesi ho detto che sarei andato al governo per frenare l'avanzata ...

Berlusconi : Con Flat tax chiudiamo tutte le cause con Equitalia : "Se avete cause con l'Agenzia delle Entrate ed Equitalia la flat tax prevede anche la chiusura di queste 21 milioni di cause, pagando qualcosa in maniera che sia conveniente per loro e sia per il fisco. Ventuno milioni di persone che solo per questo dovrebbero votarci".Ad assicurarlo è Silvio Berlusconi che a Uno Mattina su Rai1 ha rivendicato la bontà della riforma fiscale nel programma del centrodestra. E ha rassicurato ...

Una Flat tax può salvare l'economia italiana? : La curva di Laffer ci dice semplicemente che una buona politica produce feedback sulle entrate, non che i tagli alle tasse si ripagano sempre da soli , ciò accade solo in rare circostanze, . Quindi ...

Flat tax all'italiana? Il pensatoio americano pro-Trump la promuove : "Con la tassa piatta si potranno raggiungere tre obiettivi importanti: ridurre l'evasione, aumentare la trasparenza fiscale, rilanciare la stagnante economia italiana".

Flat tax : non è una buona idea : L’1% della popolazione mondiale possiede più del restante 99%. È quanto conferma l’ultimo rapporto sulle disuguaglianze dell’ong britannica Oxfam, che ha inviato una lettera ai vari leader politici italiani, in vista delle elezioni, per chiedere loro di adottare misure concrete. Nessuna risposta. Ma è un divario colmabile? Guido Alfani, docente di Storia economica alla Bocconi, non ha mezze misure: «Dal 1300 a oggi il divario tra ricchi e poveri ...

La rivoluzione di Forza Italia : la Flat tax per noi un sogno possibile. : Egli sostiene infatti che attualmente l'economia è soffocata dall'eccessiva tassazione e propone una sola aliquota per famiglie e imprese al 23% che si applicherà solo sopra i 12 mila euro di reddito.

Berlusconi : "La Flat tax verrà approvata entro l'estate" : Prosegue la campagna elettorale di Silvio Berlusconi . Dopo l'intervento di questa mattina ai microfoni di Radio Capital , in serata il Cavaliere è stato intervistato da Enrico Mentana su La 7. Il ...

Berlusconi : La Flat tax verrà approvata entro l'estate : Prosegue la campagna elettorale di Silvio Berlusconi. Dopo l'intervento di questa mattina ai microfoni di Radio Capital, in serata il Cavaliere è stato intervistato da Enrico Mentana su La 7. Il leader dui Forza Italia ha toccato i temi a lui più cari, primo fra tutti quello della Flat tax, "una rivoluzione fondamentale del nostro sistema fiscale, per toglierci da oppressione fiscale, burocratica e giudiziaria". ...

La Confindustria dice sì : "Flat tax primo passo verso la riforma fiscale" : A Confindustria piace la flat tax. 'È un buon concetto nella logica di rivedere il sistema per una riforma fiscale in Italia che dovrebbe partire dai cosiddetti produttori, cioè imprese e lavoratori', ...

Flat tax - l'ok di Confindustria : Buona nella logica di riforme : La Flat tax è di fatto uno dei nodi centrali di questa campagna elettorale. La proposta principale di Forza Italia e del centrodestra per rimettere in moto l'economia e soprattutto la crescita di fatto sarebbe gradita anche da Confindustria. E il presidente dell'Unione industriali approva la ricetta per il Fisco proposta da Silvio Berlusconi. Ai microfoni di Radio Capital, Boccia dice la sua sull'introduzione della Flat tax nel ...