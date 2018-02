Non solo storia ecco il Belpaese dove la natura è eccellenza mondiale

F1 - Williams - Lowe : 'Non è nel mio stile rivoluzionare tutto - dobbiamo solo evolverci' : Seguendo fedelmente la politica dei piccoli passi, Paddy Lowe sta provando a raddrizzare la situazione in casa Williams . Il direttore tecnico della scuderia inglese ha parlato a Racer.com della linea dettata dal giorno ...

CISL FP. CENTRI PER L'IMPIEGO : CHE IL 2018 Non RAPPRESENTI SOLO UN NUMERO! : E' proprio impossibile sognare un sistema in cui il lavoro pubblico, sapientemente indirizzato dalla politica, sia davvero al servizio di chi vive il dramma del lavoro? "Noi siamo fiduciosi " ...

Intervista di Gloria Rubino a Daniele Barbiero - regista di “Mirror” : guardarsi allo specchio e Non solo! : “Per Mirror l’ispirazione più grande è stato lo stile di regia di David Fincher, rigoroso ed elegante, credo che fosse il più adatto per esprimere l’angoscia del protagonista in modo delicato.” ? Daniele Barbiero Mirror è un cortometraggio del 2015 diretto magistralmente da Daniele Barbiero, giovane regista romano che vanta già molti premi e […]

Non solo il terrorismo : per l'islam la vera sfida è vincere la libertà : Di jihadismo sentiremo parlare per molti anni ancora. Ma questo numero di Oasis vuole gettare uno sguardo oltre, verso un Medio Oriente che dopo decenni di egemonia culturale islamista cerca di svoltare, se è vero che perfino in Arabia Saudita il principe ereditario Muhammad Bin Salman annuncia di voler aprire una nuova stagione, a livello economico e politico, ma anche sul piano culturale e religioso. Al di là delle valutazioni sulla ...

La domanda dello Stato sociale Non è solo ironica - e ha bisogno di una risposta - : Un altro tipo umano, quello interessato non a servire ma a prendere il più possibile dal mondo che lo circonda, sembra essersi imposto ed è su di esso che si riversa il sarcasmo liberatorio di chi ...

Juve - Chiellini : 'Tottenham abbordabile? Chi l'ha detto è un superficiale. Non c'è solo Kane' : Il difensore della Juventus Giorgio Chiellini ha parlato a Premium Sport alla vigilia della sfida di Champions contro il Tottenham: 'Inizia il bello della Champions e della stagione, inizia quello per cui abbiamo lavorato nei primi mesi e che aspettavamo da inizio ...

La dedica di Fabrizio Moro per la vittoria a Sanremo al figlio Libero e Non solo - aspettando lo stadio Olimpico : Sul palco dell'Ariston la dedica di Fabrizio Moro subito dopo la proclamazione della vittoria di Sanremo 2018 era stata un tenero pensiero per il figlio Libero, primogenito del cantante, ma a mente fredda Moro ha voluto rivolgere un lungo messaggio al suo pubblico e ha esteso quella dedica a tutti coloro che l'hanno sostenuto in un decennio di carriera. Fabrizio Moro ha debuttato proprio a Sanremo tra le Nuove Proposte con Pensa nel 2007, ...

M5s - Calenda : “Rimborsi? Sappiamo solo la cifra totale. Ma se Non sanno controllare - come possono gestire il Paese?” : Entrando nella sede della Cgil per la presentazione del libro, “Conversando con Susanna Camusso. Sindacato e politica dopo la crisi”, di Massimo Masciniil, il ministro per lo sviluppo economico Carlo Calenda ha commentato con i cronisti la vicenda “rimborsopoli” del Movimento 5 stelle: “Noi abbiamo solo una rendicontazione da parte del MEF dei fondi che affluiscono che abbiamo reso disponibile. Ovviamente non ...

Matteo abbandona la toga di avvocato per diventare giocoliere - e Non solo - : E assistere ad uno di questi spettacoli è davvero un'occasione da non perdere. Matteo-Romeo, ha 34 anni. 'Al termine del liceo classico mi sono dedicato allo studio della Giurisprudenza, laureandomi ...

Sanremo - Aurora Non è sparita dopo la prima. L’ha fatto in segreto per Michelle. Viene fuori solo ora - a Festival finito : mentre la mamma dominava il palco dell’Ariston - la figlia era proprio dietro le quinte… : “L’emozione? Beh un po’ si, però col fatto che la squadra era così gasata e in sintonia questa cosa è passata in secondo piano e siamo anche riusciti a divertirci”, ha raccontato Michelle Hunziker a Mattino Cinque. La svizzera, più volte chiamata regina di questo 68esimo Festival della canzone italiana, ha da poco concluso la sua esperienza sanremese. Ha fatto il pieno complimenti, consacrandosi definitivamente ...

“Pensavo solo al sesso - Non riuscivo a smettere”. Il coraggio di questa ragazza - schiava del suo lato oscuro per anni - incapace di reagire. Una vita rovinata. Fino a quando - quasi per caso - Non trova finalmente la forza per rialzarsi. E raccontare al mondo la sua (toccante) vicenda : Una dipendenza, quella dal sesso, che aveva sviluppato già giovanissima, quando a soli 12 anni aveva avuto quel primo incontro con il mondo dell’eros guardando per caso un film a luci rosse. Da lì in poi la sua vita era cambiata per sempre, spingendola in un vortice senza più freni inibitori fatto di incontri continui, festini organizzati anche tre o quattro volte a settimana soltanto con il fine di incontrare più uomini possibili e ...

Biathlon - Olimpiadi PyeongChang 2018 – Dominik Windisch : “Ho sciato tanto da solo - Non sono soddisfatto”. Lukas Hofer : “C’era vento al poligono - sto meglio” : Prestazione sottotono da parte degli azzurri nell’inseguimento di Biathlon alle Olimpiadi Invernali di PyeongChang 2018. I nostri ragazzi non sono praticamente mai stati in lotta per le medaglie. Queste le dichiarazioni che hanno rilasciato alla Fisi: Dominik Windisch: “Oggi non sono soddisfatto della mia prestazione. Era dura per me, poi ho iniziato con due errori al poligono che hanno complicato la gara. In seguito sono entrato in ...