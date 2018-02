Elezioni | imprese | costruzioni siano al centro politiche crescita2

Elezioni : imprese - costruzioni siano al centro politiche crescita : Roma, 13 feb. (AdnKronos) – Basta slogan ma passare ai fatti rimettendo le costruzioni al centro delle politiche della crescita. In vista dell’appuntamento elettorale, è questo il messaggio che lancia, a chi si candida a guidare il Paese nella prossima legislatura, tutta la filiera delle imprese del settore. Un comparto che rappresenta il motore dell’economia del Paese ma che è ancora in forte affanno e che stenta a ripartire. ...

Elezioni - dimenticatevi i programmi e guardate alle persone. Guida al voto consapevole per evitare gli impresentabili : Pubblichiamo qui di seguito l’introduzione, rivista dall’autore, de Il vecchio che avanza – I fatti, le storie, i protagonisti. Guida informata per un voto consapevole (edizione chiarelettere), il nuovo libro del direttore de ilfattoquotidiano.it Peter Gomez, da oggi in tutte le librerie italiane. Il vecchio che avanza non vuole convincervi a votare per questo o quel partito. Su chi mettere la croce lo deve decidere solo il cittadino. Il ...

Elezioni - procuratore antimafia De Raho : “Impresentabili? Se la politica non fa una selezione - deve farla l’elettore” : Il procuratore nazionale antimafia Federico Cafiero De Raho è intervenuto sul problema degli impresentabili candidati da diversi partiti alle prossime Elezioni politiche del 4 marzo. Lo ha fatto a Reggio Calabria a margine di un incontro su un protocollo sulle misure di prevenzione firmato in Procura generale. “Spetta alla politica effettuare la selezione. – ha affermato De Raho – Laddove nelle liste ci sono soggetti contigui o ...

Elezioni 2018 - il ritardo delle scaleup italiane in Europa : poche imprese e con pochi capitali - Economyup : La politica dovrebbe riflettere su questi numeri. Intanto vediamoli insieme, cercando di capire di cosa di parla. CHE COS'È UNA scaleup " Le scaleup sono startup che attraversano una fase di crescita ...

Elezioni - Renzi sbertuccia Di Maio : “Appello alle altre forze politiche? Ma de che…” e sugli impresentabili contrattacca : Renzi al teatro Eliseo a Roma davanti ai candidati del Partito Democratico crede alla rimonta: “I giornalisti non hanno letto la legge elettorale e continuano a mostrare solo le sfide nei collegi, ma questa legge tiene tutto aperto. Non pensate al 5 marzo – sprona il segretario dem i propri candidati – se noi recuperiamo due, tre punti percentuali, noi rendiamo contenibili il 60% dei collegi oggi aperti e recuperiamo i 5 Stelle ...

Elezioni : nuovo round polemica sugli impresentabili. Renzi a Di Maio : 'Avete Dessì e Curial' : nuovo round dello scontro sugli impresentabili tra Pd ed M5s. Dopo che Di Maio è andato all'attacco arriva la replica di Renzi. "Il gioco di Di Maio è prendere la bandiera dell'onestà e issarla dalla ...

Elezioni : Pd versus M5S - è scontro sugli impresentabili : A liste ormai chiuse la polemica sui nomi dei candidati tiene ancora banco. E' scontro a distanza tra M5S e Pd. I toni sono decisamente aspri, tanto che, di fronte all'accusa più grave lanciata da ...

Elezioni 2018 - Di Maio fa la lista di condannati - imputati e indagati dal Pd a Forza Italia : “Via gli impresentabili” : Da “Luca Lotti indagato nel caso Consip” fino a Franco Alfieri, consegnato all’immortalità da Vincenzo De Luca con l’epiteto quasi omerico de il “signore delle fritture”, passando per gli ex consiglieri del Pd rinviati a giudizio per le spese allegre alla Regione Lazio. Sul Blog delle Stelle Luigi Di Maio ha fatto la lista degli “impresentabili” candidati dagli altri partiti, Partito Democratico ...

Elezioni - Di Maio pubblica la lista degli “impresentabili” : “Via gli impresentabili”. Dopo il caso di Emanuele Dessì, che ha rinunciato alla candidatura, il...

Elezioni : Di Maio - presto elenco candidati impresentabili : Palermo, 3 feb. (AdnKronos) - "presto avrete l'elenco di tutti i candidati impresentabili, vedrete quanti ce ne sono...". Così Luigi Di Maio parlando a Palermo dei candidati a suo dire 'impresentabili'.

Elezioni : Di Maio - Dessì? Ora si parli dei veri impresentabili come Cesaro : Palermo, 3 feb. (AdnKronos) - "Ora io spero che si possa parlare dei veri impresentabili, non Emanuele Dessì che è incensurato. Parlo, ad esempio, di Luigi Cesaro, che faceva l'autista del boss della Nuova Camorra organizzata, candidato in Campania con il centrodestra. E si possa parlare anche di tu

Elezioni : Battistoni (Fi) - programma per tutelare imprese e più deboli : Roma, 3 feb. (AdnKronos) - "Il nostro programma elettorale ha tra gli obiettivi quello di stare vicino ai più deboli e difendere gli interessi degli imprenditori italiani e dei loro lavoratori". Ad affermarlo è Francesco Battistoni, esponente di Forza Italia e candidato al Senato nel collegio Viterb

Elezioni - Crocetta contro Faraone e Renzi : “Hanno riempito il Pd di impresentabili. Gli elettori devono punirli” : Chiede agli elettori di “punire” i candidati del Pd per cambiare il partito. Attacca il sottosegretario Davide Faraone per avere riempito i dem di “impresentabili“. E soprattutto per averlo escluso dalle liste. Il motivo? Aveva tolto un incarico a un fedelissimo dello stesso Faraone, che ieri è finito indagato. A una settimana dall’esclusione dalle liste del Pd per le prossime politiche, Rosario Crocetta va ...

Elezioni - Scanzi vs Mulè : “Fi? Record di impresentabili”. “M5s non ha indagati perché sono assoluti nullafacenti” : Botta e risposta a Otto e Mezzo (La7) tra Andrea Scanzi, firma de Il Fatto Quotidiano, e Giorgio Mulè, ex direttore di Panorama e candidato alla Camera per Forza Italia. Il dibattito è incentrato sul Record di candidati impresentabili presentati dal partito di Berlusconi. Scanzi non esprime alcun stupore: “Non ho mai pensato al centrodestra berlusconiano come il partito o la coalizione della questione morale al primo posto. Lo dico con ironia ...