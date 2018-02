Alba Parietti Paddy Jones? Sarei dovuta essere io la vecchia che balla a Sanremo

Alba Parietti doveva essere ‘la vecchia che balla’ de Lo Stato Sociale : Alba Parietti Fermi tutti, la notizia è ghiotta: la vecchia che balla del Festival di Sanremo 2018 è stata Paddy Jones ma l’idea iniziale sarebbe stata quella di far interpretare il ruolo ad un’altra donzella, ben più nota per il pubblico italiano. La vecchia che balla poteva essere nientepopodimeno che Alba Parietti. E, superato lo shock, è stata proprio lei a raccontare i dettagli della proposta nella puntata sanremese di Domenica ...

Enzo Miccio e Alba Parietti lite in diretta tv : Durante una delle tante puntata de “La Vita in diretta” nello speciale Sanremo 2018, mentre nel salotto si stava tenendo una discussione sui look dell’Ariston, d’improvviso è scoppiato un vero e proprio scontro. Alba Parietti ed Enzo Miccio hanno iniziato ad avere una discussione sfociata poi nel litigo, a causa del look del gruppo Lo Stato Sociale, in gara tra i big a Sanremo. Lo stilista Miccio ha infatti criticato i cinque musicisti ...

Damiano dei Maneskin conquista Alba Parietti : “È un’icona - mi fa impazzire” : Damiano dei Maneskin conquista Alba Parietti. Colei che si definisce la Oprah Winfrey italiana ha dichiarato il suo amore per il leader del gruppo che ha sfiorato la vittoria a X Factor 11 sotto la guida di Manuel Agnelli. Lo trovo pazzesco, sexy, è un'icona, mi fa impazzire: queste le parole di Alba Parietti per Damiano David, che ha appena compiuto 19 anni e festeggiato il disco d'oro di Chosen, album di debutto che porteranno presto in ...

Alba Parietti : "Damiano dei Maneskin? È sexy - pazzesco - mi fa impazzire" : "Sono una anchorwoman, sono l'Oprah Winfrey italiana!". La sua biografia in breve, Alba Parietti, la scrive così. Ospite a "Un giorno da pecora", la 56enne rifiuta la definizione di showgirl, più volte attribuitale dai media e si racconta, dalla politica ai ritocchi, dall'amore alla carriera. "Il mio uomo ideale?", dice nell'intervista, "Io ho bisogno di uno 'psicopatico' vero, che abbia delle qualità geniali: deve esser un ...

Alba Parietti : “Non faccio l’amore da oltre un anno”. E su Asia Argento e Morgan dice… : Alba Parietti non si nasconde su nessun argomento nell’ospitata a Un giorno da pecora, il programma di Rai Radio1 condotto da Geppi Cucciari e Giorgio Lauro in onda martedì 9 gennaio. Alba Parietti: “Sono l’Oprah Winfrey italiana” “Non sono una showgirl, sono una anchorwoman, sono l’Oprah Winfrey italiana!”, dichiara la Parietti con riferimento alla conduttrice […] L'articolo Alba Parietti: “Non faccio ...

