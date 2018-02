Con la prima neve dell' inverno assalto ai due versanti dell' Etna

“Non ho fatto altro che vomitare”. Ermal Meta-Moro e il clamoroso retroscena. I vincitori della 68esima edizione del Festival di Sanremo Confessano per la prima volta come è andata veramente quella notte : Hanno vinto il 68esimo Festival di Sanremo con la canzone “Non mi avete fatto niente”. Per Ermal Meta e Fabrizio Moro una vittoria arrivata dopo le polemiche per il presunto plagio, l’auto-citazione dalla canzone “Silenzio”, che condivide lo stesso ritornello e lo stesso autore, Andrea Febo. Al DopoFestival, i vincitori hanno commentato le loro sensazioni a caldo. Ermal Meta racconta di essersi sentito ferito ...

Le Iene – Prima puntata del 11 febbraio 2018 – Con Nadia Toffa - Nicola Savino - Giulio Golia - Matteo Viviani - Andrea Agresti. : Dopo quasi due mesi di pausa su Italia1 riprendono le Iene. Come ormai tradizione degli ultimi anni ancora due appuntamenti settimanali alla domenica e stavolta al mercoledì. I conduttori Alla domenica il programma è condotto da Nicola Savino, Nadia Toffa, Matteo Viviani e Giulio Golia, mentre al mercoledì la celebre coppia Ilary Blasi e Teo […] L'articolo Le Iene – Prima puntata del 11 febbraio 2018 – Con Nadia Toffa, Nicola Savino, ...

Magliana - sassi Contro il bus : 'Prima o poi ci scappa il morto' : Questa volta ha rischiato davvero grosso. La pietra lanciata dai teppisti ha sfondato uno dei finestroni del 6013 e le schegge di vetro l'hanno sfiorato. Solo per un caso un autista del bus Atac che ...

Giada DomeniCone/ Chi è la fidanzata di Fabrizio Moro : la sua prima “opera d’arte” del 2018 a lui dedicata : Giada Domenicone, giovane architetto appassionata di pittura e fotografia: chi è la fidanzata del cantautore Fabrizio Moro, vincitore con Ermal Meta a Sanremo 2018.(Pubblicato il Sun, 11 Feb 2018 16:15:00 GMT)

Biathlon - prima medaglia azzurra. Bronzo Con Windisch : Io? Io ho messo le gambe , ride, , c'è dietro un lavoro di quasi 20 anni, che è iniziato quando avevo 10 anni, quando ho iniziato a praticare questo sport. È cambiato tantissimo da allora, tante ...

Corea del Sud - prima medaglia all'Italia : bronzo nel biathlon Con Windisch : Non ha sparato alla luna Dominik Windisch : tocca a lui portare all'Italia la prima medaglia di questi Giochi. Arriva nel biathlon e ha il colore del bronzo. Arriva in una notte Coreana dove il fiato ...

Pyeongchang - Windisch Conquista il bronzo nel biathlon : è la prima medaglia azzurra : Arriva dal biathlon la prima medaglia del'Italia Team ai Giochi invernali di Pyeongchang, ed è il bronzo Dominik Windisch nella 10 km sprint.

“Sono distrutto…”. Per la prima volta in tv - parla Francesco Monte. Nel salotto di Verissimo - l’ex naufrago racConta quello che gli è successo e quel particolare scomodo sulla sua famiglia : Lo stavano tutti aspettando al varco. Francesco Monte dopo aver lasciato l’Isola dei Famosi si è finalmente concesso in video. Per dire la sua ha scelto il pacato salotto di Silvia Toffanin, dove ha spiegato quello che sta accadendo nella sua vita. Fino ad oggi l’ex naufrago aveva solo lanciato dei messaggi social. Attraverso il suo profilo Instagram aveva fatto sapere che era tranquillo, dispiaciuto e pronto a difendersi. Ma ...

Pattinaggio artistico - Olimpiadi invernali PyeongChang 2018 : Valentina Marchei ed Ondrej Hotárek demolisCono il proprio primato - Italia in lotta per le medaglie! : Seconda giornata di competizioni per il Pattinaggio di figura ai Giochi Olimpici invernali di PyeongChang 2018, che vede quest’oggi la prosecuzione del team event già iniziato venerdì. Dopo la short dance ed il programma corto femminile, le migliori cinque nazionali (Canada, Atleti Olimpici di Russia, Stati Uniti, Giappone ed Italia) hanno ottenuto il pass per la seconda parte di gara, iniziata con il programma libero delle coppie ...

Sanremo 2018 - la diretta della finalissima : al via la gara tra i 20 big. Laura Pausini sul palco (Con problemi tecnici) - stasera ritmo sostenuto : ci “grazieranno” finendo prima dell’una? : “Popopopopò”. La finale di Sanremo 2018 si apre con l’orrenda sigla. “Questo Festival è andato bene devo dire, anche se era partito storto soprattutto per il mio farfallino. Ha fatto più scalpore della farfallina di Belen, anche se erano in posizioni diverse. E’ un Festival delle canzoni e io vorrei cominciare con una canzone: questa”, dice Baglioni. Poi presenta Ultimo, il vincitore delle Nuove ...

Sondaggi politici : M5S si Conferma prima lista - PD in caduta libera Video : Quando mancano solo tre settimane al voto [Video], SWG ci mostra il peso dei principali protagonisti della scena politica. Osservando gli ultimi dati disponibili, è possibile fare il punto della situazione a pochi giorni da quando entrera' in vigore il divieto di pubblicare Sondaggi previsto nei 15 giorni precedenti al voto: scattera' il silenzio da sabato 17 febbraio. Calano le principali forze politiche, a beneficio delle liste minori Come ...

Felipe Anderson - Tare : 'La punizione? Conta prima il gruppo' : 'Il caso Felipe Anderson? Intanto chiarisco che non c'è stata alcuna richiesta di cessione da parte del giocatore. La cosa principale, che vale per tutti, è che il gruppo Conta più del singolo'. ...

Ghosn : 'Renault-Nissan-Mitsubishi primo gruppo al mondo'. Con veicoli pesanti il primato resta però a VW : PARIGI - 'Renault-Nissan-Mitsubishi, con oltre 10,6 milioni di autovetture e veicoli commerciali leggeri venduti nel 2017, è diventato il primo gruppo automobilistico mondiale'. Lo...

Infortunio Freuler - problemi prima della gara Contro il Crotone : Infortunio Freuler – Dopo il netto successo del Milan sul campo della Spal continua il programma della 24^ giornata del campionato di Serie A, adesso in campo Crotone ed Atalanta che si affrontano in una partita importante per i rispettivi obiettivi. Pioggia che potrebbe condizionare la gara ma si gioca regolarmente. Nel frattempo prima del match problema per il centrocampista Freuler, tegola non indifferente per il tecnico Gasperini. Il ...