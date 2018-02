Serie B | Empoli aggancia il Frosinone in vetta

Serie B - il Bari ferma il Frosinone : l'Empoli lo aggancia in vetta : La Serie B racconta di un Empoli lanciatissimo, da ritorno in A senza playoff, con Aurelio Andreazzoli, per 2-1. Nelle 8 partite di oggi, solo 3 gol nel primo tempo, una rarità, per un campionato che ...

Serie B - 25^ giornata : risultati - classifica e prossimo turno. Vola l’Empoli - il Bari rialza la testa - l’Entella inguaia la Ternana! : 1/57 Donato Fasano/LaPress ...

Serie B Frosinone - Ariaudo : «Non è ancora corsa a tre con Empoli e Palermo» : Frosinone - "Più che un cambio di passo, siamo consapevoli della nostra forza. Col passare delle giornate i meccanismi funzionano meglio e il lavoro dà più frutti" . Così il difensore Lorenzo Ariaudo ...

Serie B : l’Empoli cala il poker e aggancia la vetta : Serie B: l’Empoli cala il poker e aggancia la vetta Apre Brighi, poi la tripletta di Caputo che stende i rosanero. I toscani volano in vetta coi siciliani e il Frosinone Continua a leggere L'articolo Serie B: l’Empoli cala il poker e aggancia la vetta sembra essere il primo su NewsGo.

Video/ Empoli-Palermo (4-0) : highlights e gol della partita (Serie B 24^ giornata) : Video Empoli Palermo (4-0): highlights e gol della partita di Serie B per la 24^ giornata. Le immagini salienti del match del Castellani (venerdì 2 febbraio)(Pubblicato il Sat, 03 Feb 2018 09:50:00 GMT)

Probabili Formazioni Empoli-Palermo Serie B 02-02-2018 : Le Probabili Formazioni di Empoli-Palermo, 24^ giornata del campionato di Serie B. La 24^ giornata del campionato di Serie B, si aprirà venerdì 02 febbraio alle ore 20:30, con l’anticipo tra due delle squadre più informa del campionato, Empoli–Palermo. I padroni di casa, vengono da una grandissima prestazione nell’ultimo turno di campionato. Gli uomini di Andreazzoli infatti, si sono resi protagonisti di una gara ...

Video/ Bari-Empoli (0-4) : highlights e gol della partita (Serie B 23^ giornata) : Video Bari-Empoli (0-4): highlights e gol della partita di Serie B per la 23^ giornata. Le immagini salienti della partita allo stadio San Nicola, 27 gennaio(Pubblicato il Sun, 28 Jan 2018 10:48:00 GMT)

Serie B il Palermo resta in vetta - l Empoli umilia il Bari : ROMA - In attesa di Cittadella-Frosinone , domenica, ore 17.30, , il Palermo torna da solo in vetta alla classifica piegando con un gol per tempo , 2-0, il Brescia. I ciociari vengono momentaneamente ...