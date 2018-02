Gigi Di Biagio è il nuovo ct della Nazionale ad interim

Ufficiale : a Gigi Di Biagio la Nazionale del dopo-Ventura : Ufficiale : a Gigi Di Biagio la Nazionale del dopo-Ventura Sarà lui a guidare gli azzurri nelle due gare amichevoli in programma il 23 e il 27 marzo contro Argentina e Inghilterra. Continua a leggere L'articolo Ufficiale : a Gigi Di Biagio la Nazionale del dopo-Ventura sembra essere il primo su NewsGo.

Calcio - Gigi Di Biagio CT dell’Italia ad interim : sulla panchina azzurra per le amichevoli primaverili : Luigi Di Biagio sarà il CT della Nazionale Italiana di Calcio per le due partite amichevoli contro Argentina e Inghilterra in programma a marzo. Roberto Fabbricini, Commissario della FIGC, ha affidato l’incarico all’attuale tecnico dell’Under21 durante l’incontro che si sta svolgendo presso la FederCalcio e a cui sta partecipando anche Alessandro Costacurta che è anche a caccia del CT che siederà sulla panchina a partire ...