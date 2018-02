Spari anche contro la sede del Pd di Macerata Serracchiani | ' Salvini fa l' occhiolino

Macerata - Spari sugli stranieriFermato ex candidato della Lega 4 feriti. Colpi anche contro la sede Pd : Si chiama Luca Traini, il 28enne italiano incensurato che stamattina ha seminato il terrore per le vie di Macerata , sparando Colpi di pistola dalla sua auto contro gli immigrati. Sceso dalla macchina con un tricolore Lega to al collo, ha fatto il saluto romano e urlato "Viva l'Italia" davanti al monumento ai Caduti Segui su affaritaliani.it

Gaspare/ Chi è? Nel nuovo millennio Sparisce dalla tv anche per la morte di Zuzzurro (Isola dei Famosi 2018) : Gaspare racconta in un'intervista quanto sia difficile per lui continuare a lavorare dopo la morte di Zuzzurro. Per questo parteciperà all'Isola dei Famosi 2018. (Pubblicato il Mon, 22 Jan 2018 16:23:00 GMT)