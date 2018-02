Boldrini a Renzi | ' Ci vuole coraggio a dire che noi favoriamo la destra | io la combatto

Boldrini 'Mi dispiace per le parole di Prodi ma sottovaluta indisponibilità di Renzi' : ROMA - 'Sono dispiaciuta che il professor Prodi abbia fatto quell'affermazione; penso, però, abbia sottovalutato l'indisponibilità di Renzi a fare l'alleanza. Quando si vuole fare un'alleanza si cerca ...

Elezioni - Prodi agita centrosinistra. Boldrini 'Singolare voto a Casini'. Bersani 'Giudizio su Renzi generoso' : ROMA - Acque sempre più agitate nel centrosinistra dopo le parole di Romano Prodi che acuiscono lo scontro tra Pd e Liberi e uguali. 'Dispiace che Prodi abbia fatto queste osservazioni, sottovalutando ...

Matteo Renzi dalla Gruber : 'Ecco cosa faremo con la Boschi. E chi vuole un seggio per la Boldrini...' : 'Il ministro Boschi sarà candidato, vedremo dove, penso si candiderà ragionevolmente in più posti'. Risponde così Matteo Renzi, ospite di Otto e mezzo , alla 'domanda delle domande'. Lilli Gruber e l'...

Renzi disperato - sono insulti : 'Berlusconi Mister Spread. Grasso e Boldrini come Fini' : 'Mai un'alleanza con Silvio Berlusconi , Mr. Spread '. Un Matteo Renzi sempre più in difficoltà sceglie la via del sarcasmo nella sua intervista a Repubblica per ridimensionare il leader di Forza ...

Elezioni - Renzi : “Mai con Berlusconi. Grasso e Boldrini sono come Fini. Di Maio? L’incarico non lo dà il Sacro Blog” : Nessun governo con Forza Italia, i presidenti di Camera e Senato in campo come Irene Pivetti e Gianfranco Fini e la consueta battuta sul Movimento Cinque Stelle e il blog di Beppe Grillo. Matteo Renzi apre la campagna elettorale con una lunga intervista a Repubblica nel giorno del presidio antifascista a Como. Rivendica il “milione di posti di lavoro in più” grazie al Jobs Act, le battaglie sui diritti civili e definisce un ...

“Bella ciao” accoglie la manifestazione anti-fascista a Como : presenti Renzi - Delrio e Boldrini : Le note di Bella ciao, bandiere del Pd, di Cgil e Cisl, almeno 3 mila persone sul lungolago di Como per la manifestazione antifascista. Pochi minuti dopo le 11 il segretario del Pd Matteo Renzi è arrivato nel luogo dell’evento, accompagnato dal ministro delle infrastrutture Graziano Delrio. L’ex premier non si è fermato con i giornalisti, ma con al...

la marcia antifascista di como con renzi - Boldrini - cgil (ma senza il m5s)-salvini attacca - Politica : Da corriere.it In migliaia si sono radunati sul lungolago di como per partecipare alla manifestazione antifascista organizzata dal Pd, 'E questo è il fiore', promossa dopo l'irruzione di un gruppo di ...

Salvini : Sul post contro di me non ho ancora sentito una parola da Boldrini e Renzi : "Non ho ancora sentito una parola da Renzi, Boldrini, Grasso e Boschi sempre pronti a vedere l'allarme fascista, l'allarme nazista, l'allarme russo, ma quando ci sono immagini devastanti, più di tanto ai compagni fastidio non ne dà". A tuonare è il leader della Lega Nord, Matteo Salvini da Bolzano, parlando del post che lo ritrae imbavagliato davanti al simbolo delle brigate rosse con il commento "ho un ...

