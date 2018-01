Infortunio Cuadrado Intervento chirurgico per pubalgia | il calciatore della Juventus in

Infortunio Cuadrado / Intervento chirurgico per la pubalgia del colombiano della Juventus : 2 mesi di stop : INFORTUNIO CUADRADO, Juventus news: il centrocampista colombiano sarà costretto all'Intervento chirurgico per ridurre la pubalgia che lo tiene fermo ormai da diverso tempo. 2 mesi di stop.(Pubblicato il Mon, 29 Jan 2018 19:24:00 GMT)

Infortunio Cuadrado - shock Juve : ecco i tempi di recupero : Infortunio Cuadrado – Allegri aveva annunciato che quella di oggi sarebbe stata una giornata fondamentale per Juan Cuadrado. L’esterno colombiano, infatti, si è sottoposto ad una visita specialistica in Germania per il fastidio della pubalgia che lo tormenta da un po’ di settimane. Per la Juventus è arrivata la notizia che tanto temeva: l’esterno bianconero dovrà operarsi. L’esito della visita non è stato positivo e ...

Infortunio Buffon e Cuadrado - rientro dopo la sosta? Le ultime sulle condizioni dei due bianconeri : Infortunio Buffon E Cuadrado – L’infermeria della Juventus prima della sosta si è arricchita di due new entry: Paulo Dybala e Claudio Marchisio. La ‘Joya’ dovrà stare fermo per 30-40 giorni mentre il centrocampista bianconero dovrà rimanere ai box per circa un mese per un trauma distrattivo agli adduttori della coscia sinistra. Chi dovrebe tornare dopo la sosta è Mattia De Sciglio. Ancora certi invece i tempi di Buffon e ...

Infortunio Cuadrado - ancora problemi per il colombiano : i dettagli : Infortunio Cuadrado, il comunicato della Juventus – “Entra nel vivo la preparazione per la partita di domenica contro il Bologna. La Juve è tornata in campo questo pomeriggio al JTC, focalizzando l’attenzione sul lavoro con la palla, dopo una prima fase della sessione dedicata all’atletica. Dopo essersi dedicati al controllo e ai passaggi con una serie di “torelli”, i giocatori si sono divisi in tre squadre, disputando una serie di ...