Come risolvere i problemi di connessione della PlayStation di questi giorni : Come molti giocatori si saranno accorti, Psn negli ultimi giorni stava andando a rilento. Il servizio online ha subito diversi ritardi nel mondo quando addirittura non si è bloccato. Al momento, almeno in Italia, tutto sembra funzionare bene, la conferma arriva dal sito ufficiale di PlayStation, ma in caso l’intoppo ritorni, ecco cosa fare. Prima di tutto disconnettiamo il nostro account dalla PlayStation. Secondo poi spegniamo la console. ...

Come risolvere problemi accesso Instagram : procedura per funzionamento regolare : C'è ancora chi ha problemi di accesso Instagram, e vorrebbe capire Come fare per risollevare le sorti dell'amato social, che in alcuni casi arriva a creare addirittura una sorta di dipendenza. Lo sa bene chi proprio non può fare a meno di condividere le proprie storie, dando anche una sbirciatina a quelle pubblicate da altri contatti. Premesso che la soluzione più efficace sembrerebbe consistere nel disconnettersi dalla rete Wi-Fi, quale che ...

WhatsApp e la spazio di memoria occupato - ecco Come risolvere il problema Video : Oramai gli utilizzatori di sistemi di messaggistica istantanea sono davvero tanti: anzi possiamo dire che la gran parte degli utenti #Smartphone utilizza i dispositivi mobili per i sistemi di messaggistica. Su tutte le app più utilizzate sono #WhatsApp, #Telegram e Messenger di Facebook. Di recente poi gli sviluppatori di WhatsApp hanno promosso una nuova versione business, utile per le aziende per comunicare in maniera veloce ed automatica con ...

WhatsApp e la spazio di memoria occupato - ecco Come risolvere il problema : Oramai gli utilizzatori di sistemi di messaggistica istantanea sono davvero tanti: anzi possiamo dire che la gran parte degli utenti smartphone utilizza i dispositivi mobili per i sistemi di messaggistica. Su tutte le app più utilizzate sono WhatsApp, Telegram e Messenger di Facebook. Di recente poi gli sviluppatori di WhatsApp hanno promosso una nuova versione business, utile per le aziende per comunicare in maniera veloce ed automatica con la ...

Come risolvere i problemi del reflusso gastroesofageo attraverso il trattamento osteopatico : Il reflusso gastroesofageo è caratterizzato da una risalita involontaria e frequente dei succhi gastrici e o del contenuto dello stomaco in esofago. Se perdura nel tempo,la mucosa che riveste la parte interna dell’esofago, potrebbe irritarsi in maniera cronica e dare la cosiddetta esofagite da reflusso. Le cause e i fattori maggiormente a rischio che favoriscono lo sviluppo di questo disturbo posso essere molteplici: compromissione dello ...

Come risolvere INACCESSIBLE BOOT DEVICE di Windows : Sono innumerevoli le cause che potrebbero impedire al vostro PC di avviare il sistema operativo, ma in questa guida vorremmo spiegarvi Come risolvere INACCESSIBLE BOOT DEVICE di Windows in maniera semplice ed accessibile a tutti. In realtà vi spiegheremo due metodi differenti per risolvere questo errore: uno universale, valido per tutti i PC Windows, l’altro più specifico per chi ha recentemente installato un aggiornamento per Windows ...

Come la Corea del Sud vuole risolvere la crisi con Pyongyang : E' ambiguo e fuorviante sentire la persona che fino a ieri ha minacciato il mondo con una guerra nucleare sostenere che "in quanto fratelli di sangue , è naturale che i nordCoreani vogliano sostenere ...

WhatsApp - memoria dispositivo appesantita dalle chat? Ecco Come risolvere Video : La maggior parte degli utenti #Smartphone utilizza numerose applicazioni sul proprio dispositivo: alcune utilizzate, altre invece lasciate li senza motivo, magari perché provate e ritenute utili ma non a tal punto di utilizzarle in maniera continuativa. Le applicazioni più utilizzate e più scaricate restano però quelle riguardanti i social network: da Facebook ad Instagram, fino ad arrivare a Twitter, i social network oramai sono diventati di ...

Google Chrome Consuma Troppa Memoria? Ecco Come Risolvere : Il browser internet Chrome Consuma Troppa memoria RAM e rallenta il computer. Ecco l’estensione perfetta per Risolvere i tuoi problemi Ridurre consumo memoria RAM da parte di Google Chrome Come ho sempre detto e ribadito su YLU, dal mio punto di vista Google Chrome è il miglior browser internet per PC, smartphone, tablet e qualsiasi altra piattaforma connessa […]

Eiaculazione precoce : Come riconoscere e risolvere il problema : L’Eiaculazione precoce è un problema che affligge oltre il 30% degli uomini, ma sembra che solo l’8% abbia deciso di affrontare realmente il problema è parlarne apertamente. Vediamo in questo articolo, da cosa è scatenato, quali problematiche può portare e…Continua a leggere →

Non Hai il Superzoom Su Instagram? Ecco Come Risolvere : Molti utenti Instagram segnalano che non vedono il Superzoom. Ecco Come fare comparire il Superzoom su Instagram quando non lo hai Come ottenere il Superzoom su Instagram quando non ce l’hai Nuovo giorno, nuovo articolo dedicato agli utenti che usano ogni giorno Instagram, il social network fotografico per eccellenza che in questi mesi ha visto una crescita esponenziale a livello mondiale e ovviamente […]

Come risolvere errore “Sviluppatore Interno non Autorizzato” su Apple : Come risolvere errore Sviluppatore Interno non Autorizzato quando installiamo App su iPad o iPhone Aziendale Installazione di app aziendali personalizzate in iOS “Sviluppatore Interno non Autorizzato” Se stai installando applicazioni sul tuo dispositivo Apple Aziendale sicuramente avrai ricevuto il messaggio che vedi nella schermata presente in apertura articolo, questo messaggio viene visualizzato se l’iPad o […]

Facebook E’ Stato Arrestato : Cosa Fare? Come risolvere Il Problema : Se ti compare il messaggio di errore “Facebook è Stato arreStato” sul tuo telefono Android, ecco Cosa devi fare per Risolvere il Problema Facebook E’ Stato ArreStato Nuovo giorno, nuova guida dedicata ai lettori di YLU che sono in possesso di uno smartphone con sistema operativo Android. Oggi in particolare parliamo di Facebook, il famoso social […]

Imu e Tasi - ecco casi di esenzione e Come risolvere errori nel pagamento : Lunedì 18 dicembre è l’ultimo giorno utile per versare il saldo di Imu e Tasi per il 2017. Dopo aver versato l’acconto di giugno, i contribuenti titolari di diritti di proprietà sugli immobili sono chiamati nuovamente alla cassa. La classica scadenza del 16 (sia per giugno che per dicembre) è slittata al 18 dicembre perché il giorno canonico di scadenza cade di sabato. Qualche giorno in più per mettersi in regola con queste tanto odiate tasse ...