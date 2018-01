: Berlusconi: manterremo impegni con Ue - NotizieIN : Berlusconi: manterremo impegni con Ue -

"Noi siamo intenzionati a mantenere gliassunti dall'Italia con l'Europa e spero che riusciremo a mantenere" l'impegno di azzerare il deficit entro il 2020. Cosìa Radio 24.ha ribadito che la flat tax al 23% non verrà varata in deficit e che farà crescere il Pil grazie anche all'emersione del sommerso."Le entrate del Tesoro Usa in pochi anni aumentarono del 30% al netto dell'inflazione", quando nel 1961 il presidente Johnson realizzò il profondo taglio delle tasse "annunciato da Kennedy", ha aggiunto.(Di mercoledì 24 gennaio 2018)