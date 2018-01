: Raid chimici in Siria, Usa accusa Mosca - NotizieIN : Raid chimici in Siria, Usa accusa Mosca - CybFeed : #BreakingNews Raid chimici in Siria, Usa accusa Mosca -

La Russia "ha la responsabilità degli attacchiin". Lo ha detto il segretario di Stato Usa, Tillerson, alla riunione a Parigi del partenariato contro l'impunità sull'uso delle armi chimiche. "Più di 20 civili, per la maggior parte bambini, sono morti in un attacco al cloro. Chiunque sia l'autore degli attacchi,dice Tillerson,sulla Russia pesa in ultima analisi la responsabilità per le vittime del 'Ghouta orientale' (episodio del 21 agosto 2013 durante la guerra civilena, Ndr) in".(Di martedì 23 gennaio 2018)