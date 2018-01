L' Isola dei Famosi | Il bellissimo gesto di Francesco nei confronti di Bianca

GIUCAS CASELLA / È il peggiore della prima prova : penalità in arrivo per il sensitivo (Isola dei Famosi 2018) : GIUCAS CASELLA sarà fra i naufraghi che questa sera raggiungeranno le bianche spiagge di Cayos Cochinos. Come se la caverà il celebre illusionista? (Isola di Famosi 2018)(Pubblicato il Tue, 23 Jan 2018 00:43:00 GMT)

Cecilia Rodriguez contro Francesco Monte all’Isola dei Famosi : il gesto che parla chiaro : Francesco Monte all’Isola dei Famosi: cosa ne pensa Cecilia Rodriguez Francesco Monte ha fatto ufficialmente sbarco sull’Isola dei Famosi. Tanti, tantissimi gli italiani che stanno seguendo il nuovo percorso dell’ex tronista di Uomini e Donne durante la prima puntata del reality show. Tutti tranne Cecilia Rodriguez: la sorella di Belen non è minimamente interessata al […] L'articolo Cecilia Rodriguez contro Francesco ...

Franco Terlizzi concorrente dell’Isola dei famosi 2018 : chi è il personal trainer vincitore di Saranno isolani : Franco Terlizzi è il nuovo concorrente de L’isola dei famosi 13. Arriva da #Sarannoisolani. Ecco chi è. Franco Terlizzi concorrente de L’isola dei famosi 2018 I tre sfidanti arrivati alla finale di Saranno isolani (il nuovo format via web) erano Deianira Marzano, Franco Terlizzi e Valerio Schiavone. Al televoto, con il 38%, l’ha spuntata Franco che diventa […] L'articolo Franco Terlizzi concorrente dell’Isola dei ...

Franco Terlizzi/ Chi è? Vince "Saranno isolani" ed è il nuovo naufrago ufficiale (Isola dei Famosi 2018) : Franco Terlizzi è pronto ad approdare all'Isola dei Famosi 2018, ma il suo ingresso nel reality è legato al televoto: chi tra i finalisti di Saranno Isolani potrà accedere a...(Pubblicato il Tue, 23 Jan 2018 00:10:00 GMT)

Isola dei Famosi 2018 - prima puntata del 22 gennaio in diretta : Franco vince al televoto e diventa un naufrago : Stefano De Martino - prima puntata Isola dei Famosi 2018 Per la tredicesima volta, è l’alba di una nuova Isola dei Famosi. E qui su DavideMaggio.it torna puntuale l’appuntamento con il liveblogging del lunedì sera, per seguire e aggiornare in diretta minuto per minuto tutto ciò che accade in studio e, soprattutto, in Honduras nel corso della prima puntata. Isola dei Famosi 2018: la diretta minuto per minuto della prima puntata di ...

CRAIG WARWICK/ Chi è? Il medium : "Tra i naufraghi c'è un uomo col caos dentro" (Isola dei Famosi 2018) : CRAIG WARWICK è il medium noto al pubblico per la sua capacità di parlare con gli angeli. Da stasera sarà su Cayos Cochinos per la nuova edizione dell'Isola dei Famosi 2018. (Pubblicato il Mon, 22 Jan 2018 23:51:00 GMT)

Esordio hot per Stefano De Martino all'Isola dei Famosi : Bello, spigliato e sexy. L'Esordio di Stefano de Martino all'Isola dei Famosi è già un successo. L'ex ballerino di Amici e nuovo inviato dell'Isola in onda su Canale 5 si è collegato con lo studio ...

Francesco Monte / L'ex tronista come Giulia De Lellis : i pronostici parlano chiaro! (Isola dei Famosi 2018) : Francesco Monte è finito nuovamente al centro del gossip a causa del presunto flirt con Paola Di Benedetto, concorrente dell'Isola dei Famosi 2018. Ecco tutte le news (Pubblicato il Mon, 22 Jan 2018 23:40:00 GMT)

CHIARA NASTI / La fashion blogger ha festeggiato il suo 20esimo compleanno (Isola dei Famosi 2018) : Chi è CHIARA NASTI? La fashion blogger e social influencer dopo Dance Dance Dance ha scelto di mettersi in gioco con l'Isola dei Famosi 2018: "Voglio sentirmi libera"(Pubblicato il Mon, 22 Jan 2018 23:32:00 GMT)

FRANCESCA CIPRIANI - CRISI DI PANICO/ Video - in lacrime per il tuffo dall'elicottero (Isola dei Famosi 2018) : FRANCESCA CIPRIANI è una delle concorrenti dell’Isola dei Famosi 2018. In partenza per l’Honduras già all’aeroporto si scontra con le altre naufraghe.(Pubblicato il Mon, 22 Jan 2018 23:27:00 GMT)

Isola dei FAMOSI 2018 / Diretta : Ecco Francesco Monte. Chi sarà eliminato? (Prima puntata) : ISOLA dei FAMOSI 2018, Diretta e anticipazioni prima puntata del 22 gennaio: dalla presentazione del cast a #SarannoISOLAni. Francesco Monte e Giucas Casella vincitori per i bookmakers.(Pubblicato il Mon, 22 Jan 2018 23:14:00 GMT)

Paola Di Benedetto/ "Voglio mostrare che c'è molto di più oltre la bellezza" (Isola dei Famosi 2018) : Paola Di Benedetto, protagonista di un piccolo intoppo a Città del Messico, è già al centro del gossip per la presunta love story con Francesco Monte (Isola dei Famosi 2018)(Pubblicato il Mon, 22 Jan 2018 23:12:00 GMT)

Marco Ferri / Chi è? Un'altra 2Madre Natura" pronta a conquistare il suo cuore? (Isola dei Famosi 2018) : Marco Ferri, figlio dell'ex campione dell'Inter Riccardo, è fra i naufraghi dell'Isola dei Famosi 2018. Nel suo curriculum, un passato a Uomini e Donne e una serie di love story con...(Pubblicato il Mon, 22 Jan 2018 23:05:00 GMT)

Isola dei Famosi - Francesca Cipriani ha un attacco di panico : "Non voglio morire" : L' Isola dei Famosi è iniziata da qualche minuto e ha già regalato parecchie emozioni al pubblico. I naufraghi, infatti, sono stati colti di sorpresa: erano convinti che la prima puntata ci sarebbe ...