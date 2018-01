: #BreakingNews Di Maio:Gentiloni in mischia,si dimetta - CybFeed : #BreakingNews Di Maio:Gentiloni in mischia,si dimetta - CybFeed : #BreakingNews Di Maio:Gentiloni in moschia,si dimetta - guig73 : RT @Virus1979C: Gentiloni sfida Di Maio: "Non mi preoccupa affatto, il M5s non avrà mai i numeri per guidare il governo". (Geniale dichiara… - NotizieIN : Di Maio:Gentiloni in mischia,si dimetta - NotizieIN : Di Maio:Gentiloni in moschia,si dimetta -

"Una parte della politica italiana ha paura che gli facciamo saltare un po' di soldi e di privilegi a cui erano abituati in questi anni.E' chiaro checon le sue affermazioni è sceso nella mischia, se vuole farlo dovrebbe avere la decenza di dimettersi.Se noi non avremo i voti per governare, mi chiedo cosa dovrei dire del suo partito che ha il 20%." Così il candidato premier del M5S a "Mattino Cinque".(Di lunedì 22 gennaio 2018)