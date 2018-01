Cose che possono accadere solo in Australia 3 FOTO

Il Dio delle piccole Cose che non capisce le trivelle : Prendete un parco naturale grande come un terzo del Lazio, un'area famosa per la sua natura incontaminata, i boschi e i picchi a perdita d'occhio, le vallate punteggiate di siti archeologici lasciati dai nativi, in una delle nazioni più selvagge che si possano immaginare.Calibratevi anche sul fatto che in Europa sarebbe una delle riserve più grandi. Ora prendete il presidente della federazione dove la riserva si trova, uno che in ...

Risultati Serie C / Classifiche aggiornate - diretta gol live score : il Cosenza non si ferma più! : Risultati Serie C: Classifiche aggiornate, diretta gol live score delle partite che si giocano domenica 21 gennaio per la 22^ giornata. Lecce e Catania pareggiano, vincono Pisa e Alessandria(Pubblicato il Sun, 21 Jan 2018 22:17:00 GMT)

Diretta/ Cosenza Matera (risultato live 0-0) streaming video e tv : all'intervallo a reti bianche : Diretta Cosenza-Matera: info streaming video e tv, probabili formazioni, orario, quote e risultato live della partita in programma per la 22^ giornata di Serie C girone C.(Pubblicato il Sun, 21 Jan 2018 21:19:00 GMT)

Cosenza in piazza contesta le grandi opere che ignorano i senzatetto e favoriscono i 'palazzinari' : Il 26 gennaio annunciano i manifestanti tornerem o a fare sentire forte la nostra voce contro il malaffare della politica regionale'.

20 Cose che gli uomini non capiscono delle donne : Se gli uomini vengono da Marte e le donne da Venere, un motivo ci sarà pure. Anzi, per la verità ce ne sarebbero addirittura 20, come ha stabilito un sondaggio condotto dall’azienda britannica Hammonds su un campione di 2 mila maschietti, a cui è stato chiesto di indicare quali fossero le cose a loro più incomprensibili dell’universo femminile. E se da sempre gli uomini non si capacitano di come si possa spendere l’equivalente di mezzo stipendio ...

Le 10 Cose più assurde vendute all'asta nel 2017. E c'è anche un meteorite : Per gli appassionati dei Lego, poi, Catawiki ha battuto all'asta il mattoncino più costoso al mondo: 10 mila euro per un quadratino in oro massiccio 14 carati. Che dire della bibbia più piccola del ...

Le 10 Cose più assurde vendute all'asta nel 2017. E c'è anche un meteorite : Per gli appassionati dei Lego, poi, Catawiki ha battuto all'asta il mattoncino più costoso al mondo: 10 mila euro per un quadratino in oro massiccio 14 carati. Che dire della bibbia più piccola del ...

Breaking Bad - i 10 anni della serie dei record : 8 Cose che non sapete : Dieci anni sono passati da quando Walter White, un tranquillo professore liceale di chimica di Albuquerque, scoprì di avere il cancro e da lì la sua vita subì una rivoluzione che portò alla nascita di Heisenberg. Il 20 gennaio del 2008 infatti andò in onda negli Stati Uniti il primo episodio di Breaking Bad, una serie in grado di collezionare 139 premi e di consegnare alla storia delle serie tv uno dei personaggi più complessi mai trattati. Per ...

Straley : "lasciare Naughty Dog? È strano da dire ma è stata una delle Cose migliori che potesse succedere nella mia carriera" : Co-director di The Last of Us e di Uncharted 4: Fine di un Ladro insieme a Neil Druckmann e game director di Uncharted 2: Il covo dei ladri. In mezzo a questi ruoli una carriera da incorniciare all'interno di Naughty Dog, una software house che l'uomo di cui vi parliamo oggi ha deciso di lasciare lo scorso mese di settembre definendo la scelta come "la decisione più difficile di tutta la mia carriera".Bruce Straley ha lasciato la software house ...

Credi che il marchio CE sia garanzia di sicurezza? Macché - ecco come stanno le Cose : Con l’avvento della comunità europea, è stato anche ideato il marchio “CE” (precedentemente CEE), per contraddistinguere quei prodotti che osservano la normativa dell’Unione europea sulla qualità dei prodotti. Il marchio CE lo cerchiamo quando facciamo un acquisto, perché ci hanno detto che è sinonimo di garanzia e di sicurezza sui materiali utilizzati, sulle norme del lavoro e tutto quanto rientra in un sistema produttivo. Tuttavia, spesso il ...

5 Cose che dovreste sapere sui cosmetici (e che difficilmente vi diranno) : Le creme antirughe funzionano? Il sapone-non-sapone lava davvero? Quali sono i segreti per capelli più sani? E ancora: cos’è il numero che troviamo sui flaconi dei filtri solari? La cellulite è una malattia da curare? Possiamo distinguere quali cosmetici vengono testati sugli animali? E che cos’è la tanto acclamata acqua micellare? La risposta a queste (ma anche a molte altre) domande arriva da Beatrice Mautino, biotecnologa e divulgatrice ...

5 Cose che dovreste sapere sui cosmetici (e che difficilmente vi diranno) : Le creme antirughe funzionano? Il sapone-non-sapone lava davvero? Quali sono i segreti per capelli più sani? E ancora: cos’è il numero che troviamo sui flaconi dei filtri solari? La cellulite è una malattia da curare? Possiamo distinguere quali cosmetici vengono testati sugli animali? E che cos’è la tanto acclamata acqua micellare? La risposta a queste (ma anche a molte altre) domande arriva da Beatrice Mautino, biotecnologa e divulgatrice ...

5 Cose che dovreste sapere sui cosmetici (e che difficilmente vi diranno) : Un viaggio attraverso creme, deodoranti, dentifrici e saponi (ma non solo) con un libro che li esplora attraverso gli occhi della scienza. E del marketing

10 Cose che non sai di Ronaldinho : l'ultimo giocoliere del calcio moderno : Il più straordinario giocoliere della storia recente del calcio ha smesso di deliziarci. Si chiama Ronaldo de Assis Moreira, ma tutto il mondo lo conosce come Ronaldinho. A 37 anni ha detto: mi fermo qua. Ecco 10 cose che non sapete di lui. 1. Il DOLORE A otto anni Ronaldinho (ma non si chiamava ancora così) vede suo padre Joao morire, ...