Tour Down Under | Richie Porte conquista la tappa di montagna | ma non basta

Ciclismo : Tour Down under - tappa a Porte : ADELAIDE (AUSTRALIA), 20 GEN - Richie Porte ha vinto la 5/a e penultima tappa del Tour down under, gara d'apertura della stagione ciclistica internazionale, che si concluderà domani. L'australiano, ...

Tour Down Under 2018 : Richie Porte domina ancora su Willunga Hill - ma la maglia di leader va a Daryl Impey : Richie Porte rispetta il pronostico e trova il successo in solitaria nella quinta tappa del Tour Down Under. Il tasmaniano ha dimostrato ancora una volta di non avere rivali sulla salita di Willunga Hill, che lo vede vincitore per il quinto anno consecutivo. Porte però non può esultare del tutto, perché non arriva la maglia di leader, che va invece sulle spalle di un bravissimo Daryl Impey, che resiste nel finale e arriva in seconda posizioni a ...

Tour Down Under - arriva la vittoria di Peter Sagan Video : C’è anche la firma più attesa, quella dell’iridato #Peter Sagan, su una delle tappe del Tour Down Under. [Video] Il campione della Bora Hansgrohe ha vinto la quarta frazione, quella ondulata con arrivo a Udraila. Il gruppo si è selezionato su una salita a pochi chilometri dall’arrivo e solo una quarantina di corridori sono andati a giocarsi il successo in volata. Con tutti i velocisti rimasti irrimediabilmente staccati Sagan non ha avuto grandi ...

Tour Down Under - Diego Ulissi spiega : 'a causa del caldo non sono andato al top' : Diego Ulissi commenta amaramente la sua prestazione realizzata durante la 4ª tappa del Tour Down Under L'UAE Team Emirates ha presidiato l'ordine d'arrivo della 4ª frazione del Tour Down Under, la ...

Ciclismo Sagan - volata vincente : è leader al Tour Down Under : Dimostrazione di classe di Peter Sagan, che si impone in volata nella quarta tappa del Tour Down Under, in Australia. Il campione del mondo della BORA-Hansgrohe a Urailda si è imposto in 3h21'7", precedendo in uno sprint impeccabile Daryl Impey (Mitchelton-SCOTT), secondo, e Luis Leon Sanchez (Astana), terzo. Ai piedi del podio ...

Tour Down Under 2018 : Peter Sagan - spettacolo e vittoria nella quarta tappa! Diego Ulissi ai piedi del podio : Peter Sagan è diventato il primo Campione del Mondo in carica a vincere una tappa nelle 20 edizioni il Tour Down Under: lo slovacco si è imposto oggi nella quarta frazione, 128 chilometri da Norwood a Uraidla, che presentava le prime vere difficoltà altimetriche nel finale, che hanno escluso diversi velocisti dalla lotta per il successo parziale. Come di consueto, i corridori sono stati accompagnati dal gran caldo per tutta la tappa. Due atleti ...

Tour Down Under : a Viviani la 3ª tappa : Quinto il campione del mondo Sagan. 'Oggi faceva molto caldo e questo ha reso la tappa piu' difficile. Del resto, era molto importante mantenersi dratati e assicurarsi che ci fosse un po 'di energia ...

Elia Viviani vince in Australia al Tour Down Under 2018 : Roma, 18 gen. (askanews) Arriva dall'Australia il primo squillo italiano della stagione di ciclismo su strada. Elia Viviani ha vinto la terza tappa del Tour Down Under 2018, 120 chilometri da Glenelg ...

Tour Down Under 2018 : Elia Viviani sfreccia a Victor Harbor! Prima vittoria stagionale per l’azzurro! : La Prima è servita: Elia Viviani ha subito sbloccato la casella delle vittorie in maglia QuickStep-Floors dominando la volata della terza tappa del Tour Down Under 2018, 120 chilometri da Glenelg a Victor Harbor. L’azzurro ha colto il momento giusto, e allo sprint ha vinto anche con un buon margine di vantaggio sugli avversari diretti. La tappa, accorciata per il grande caldo, è stata caratterizzata dalla fuga per gran parte solitaria ...

Tour Down Under - doppietta Mitchelton Scott nella seconda tappa Video : E’ festa piena per la Mitchelton – Scott nella seconda tappa del #Tour Down Under, quella che ha portato la corsa a Stirling. Nonostante un finale in leggera salita che sembrava ostico per i velocisti puri, è stato #Caleb Ewan ad imporre il suo spunto irresistibile. Lo sprinter australiano ha atteso che fosse Peter Sagan a lanciare la volata, per poi uscire con un’accelerata finale. Il Campione del Mondo si è un po’ piantato nel finale ed ha ...

Tour Down Under 2018 : tappa e maglia per Caleb Ewan in un finale teso. Sesto Viviani : Non fa sconti la seconda tappa del Tour Down Under, con arrivo a Stirling dopo un finale tutt’altro che scontato. C’è ancora una volata, ma i velocisti hanno dovuto faticare molto negli ultimi chilometri. Ad imporsi è il padrone di casa Caleb Ewan (Mitchelton-Scott) che in una sfida a coppie supera il compagno di squadra Impey e i due della Bora-hansgrohe Sagan e McCarthy. Per l’australiano, grazie agli abbuoni, arriva anche la maglia di leader ...

Tour Down Under - Greipel apre la stagione Video : Torna a ruggire #Andrè Greipel. Dopo un 2017 con più ombre che luci, il 35enne velocista tedesco ha aperto nel modo migliore la nuova stagione. La prima tappa del #Tour Down Under, la corsa d’apertura della stagione del #Ciclismo professionistico, offriva un’occasione sicura per i velocisti, che non si sono fatti scappare l’opportunita'. Greipel ha vinto con una bella volata a centro strada dopo che Viviani aveva aperto lo sprint finendo poi ...

