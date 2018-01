Tenta di salire su treno in corsa | perde parte delle gambe

Tenta di salire su un treno in corsa : gambe amputate : Stava Tenta ndo di salire sul treno attraverso il finestrino mentre il convoglio era in partenza. A quel punto l'uomo, un nordafricano di circa 30 anni, è caduto sui binari e la vettura gli ha letteralmente segato le gambe . È successo intorno alle 18.30 di ieri a Carnate, nel Monzese. Il treno coinvolto, un regionale, era partito dalla stazione di Milano Porta Garibaldi ed era diretto a Bergamo.Non si conoscono ancora i motivi del gesto ...

Monza - uomo Tenta di salire su treno in corsa : cade e perde parte delle gambe : "Pensavamo fosse uno zaino rotolato giù per sbaglio, poi ci siamo avvicinati e abbiamo visto il 35enne", raccontano due testimoni presenti alla stazione di Carnate, in provincia di Monza-Brianza , che ...