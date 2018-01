Il centrodestra vola ancora | il programma è più credibile

Sondaggi - effetto-Berlusconi : Forza Italia vola e trascina sempre più in alto il centrodestra : Febbre da Sondaggi, in vista delle elezioni politiche del 4 marzo . Certo, il M5s resta primo partito, ma ampiamente dietro al centrodestra, che giorno dopo giorno accarezza il sogno - ormai si deve ...

Sondaggi politici : centrodestra vola - M5S primo partito : Gli ultimi Sondaggi politici di Nando Pagnoncelli per Il Corriere della Sera vedono il centrodestra stabile al 36 per cento, se si contano i voti di Forza Italia, Lega Nord e Fratelli d'Italia. In crisi il partito democratico, che perde un altro punto percentuale. Flessione anche per il Movimento 5 Stelle, anche se continua a ricoprire un ruolo da protagonista all'interno del panorama politico italiano. Alle spalle dei principali partiti ...

Sinistra - Fassino : "Liberi e Uguali agevola corsa centrodestra e M5S" : Liberi e Uguali, la lista di Sinistra lanciata dal presidente del Senato Pietro Grasso, otterrà come risultato quello di rendere più difficile al centroSinistra la sfida con il centrodestra e con il ...

