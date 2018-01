Il Segreto anticipazioni gennaio | nuova morte a Puente Viejo

Il Segreto - anticipazioni puntate settimana dal 22 al 26 gennaio 2018 : Nuova settimana di anticipazioni sulle puntate della soap Il Segreto, da lunedì 22 a venerdì 26 gennaio 2018. L’arrivo di Eusebio ha molta influenza su Cristobal, che finalmente ha trovato pane per i suoi denti. Francisca, altro osso duro da abbattere, però, è dalla parte del figliastro ed anche questa volta ostacolerà la volontà di qualcuno. Il Segreto, anticipazioni italia Eusebio sta sistemando per le feste il figlio adottivo Cristobal. ...

IL Segreto - anticipazioni puntata di lunedì 22 e martedì 23 gennaio 2018 : anticipazioni puntata Il SEGRETO di lunedì 22 e martedì 23 gennaio 2018: Eusebio Garrigues, dopo tutto quello che ha saputo su Cristobal, annuncia a quest’ultimo l’intenzione di riportarlo a Madrid insieme a lui… La simpatica Dolores Miranar è sempre più convinta che Lucia Torres le abbia fatto il malocchio… Eusebio continua ad insistere sul fatto che suo figlio adottivo Cristobal debba subito lasciare Puente Viejo, ma ...

Anticipazioni Il Segreto da lunedì 22 a venerdì 26 gennaio : la follia di Cristobal : Intrighi, sotterfugi e colpi di scena sono all’ordine del giorno nella soap spagnola Il Segreto, ambientata nella cittadina di Puente Viejo e in onda su Canale 5 alle 16.10: qui le Anticipazioni della settimana dal 22 al 26 gennaio. NELLE PUNTATE PRECEDENTI: la scelta coraggiosa di Matías Il Segreto come Game of Thrones: tutte le morti della soap La prima tragica morte degna di nota della soap è ...

IL Segreto - anticipazioni puntata di venerdì 19 gennaio 2018 : anticipazioni puntata Il SEGRETO di venerdì 19 gennaio 2018: Dolores pensa che qualcuno possa averle fatto il malocchio e nello specifico sospetta che si tratti di Lucia. Quest’ultima intanto cerca di nuovo di sedurre Hernando, che però stavolta la caccia… Tra Adela e Carmelo le cose non fanno che migliorare. Lei però riceve un misterioso telegramma, che si rifiuta di leggere… Camila si sta rifugiando ancora alla locanda di ...

