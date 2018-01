Grillo e Di Maio insieme su Facebook | Tra noi nessuna frattura

Grillo spiazza Di Maio sulle alleanze. Ma M5S smentisce : Nessuna rottura : Sembra non esser piaciuta a Luigi Di Maio la chiusura totale a ogni alleanza ribadita ieri da Beppe Grillo. Il guru del M5S ha di fatto smentito il suo capo politico, che invece qualche tempo fa si era detto pronto a trattare con altri partiti pur di andare al governo, dal momento che questa legge elettorale difficilmente gli garantisce la maggioranza.Come racconta La Stampa, le parole dell'ex comico avrebbero generato un certo imbarazzo ...

Grillo e Di Maio scrivono insieme sul blog : “Alleanze? I giornali si inventano fratture tra noi che non ci sono mai state” : “Più innaturale di un panda che mangia carne ci sono i giornali che dicono la verità. Oggi si sono inventati frattura tra noi due che non c’è e non c’è mai stata”. Un post a doppia firma Beppe Grillo e Luigi Di Maio sul blog del garante M5s per ribadire che non c’è nessuna divisione interna. La nota è stata pubblicata in mattinata dopo che ieri il leader, incalzato dai giornalisti, aveva detto che fare alleanze per ...

Grillo-Di Maio : fra noi nessuna frattura : 11.27 "Comprendiamo che per i giornalisti italiani sia difficile pensare che tra noi due, in tanti anni,non ci siano mai stati attriti o discussioni,quindi - se vogliono - ogni tanto fingeremo di non sopportarci a vicenda. Insceneremo un litigio e gli manderemo il video". Lo scrivono Grillo e Di Maio in un post. "Abbiamo un unico programma (...) e un unico candidato premier", proseguono. "Se non dovessimo aver raggiunto la maggioranza ...

Alleanze M5S - Grillo-Di Maio : "Ma quale frattura..." : Tutto nasce dopo le dichiarazioni di Grillo che ieri ha detto: "Non ci sono forze politiche, l'unica forza politica nuova siamo noi". Quindi, ha sottolineato, non ha senso parlare di Alleanze perché "...

La frattura fra noi è un'invenzione della stampa (Grillo e Di Maio) : Pescara, 20 gen. (askanews) 'Più innaturale di un panda che mangia carne ci sono i giornali che dicono la verità. Oggi si sono inventati una frattura tra noi due che non c'è e non c'è mai stata'. Lo ...

M5s - Grillo-Di Maio : nessuna frattura - convergenze sui temi : M5s, Grillo-Di Maio: nessuna frattura, convergenze sui temi M5s, Grillo-Di Maio: nessuna frattura, convergenze sui temi Continua a leggere L'articolo M5s, Grillo-Di Maio: nessuna frattura, convergenze sui temi sembra essere il primo su NewsGo.

Grillo e Di Maio firmano un post insieme per smentire frattura 'No alleanze' : PESCARA - 'Abbiamo un unico programma presentato ieri assieme al simbolo e un unico candidato premier. Come sempre abbiamo detto, la sera delle elezioni, se non dovessimo aver raggiunto la maggioranza ...

'Nessuna frattura - abbiamo un unico programma'. Grillo e Di Maio accusano i giornalisti : 'Si sono inventati tutto' : "abbiamo un unico programma presentato ieri assieme al simbolo e un unico candidato premier. Come sempre abbiamo detto, la sera delle elezioni, se non dovessimo aver raggiunto la maggioranza assoluta, ...

M5s - Grillo e Di Maio : frattura fra noi è invenzione della stampa : Pescara, 20 gen. (askanews) - "Più innaturale di un panda che mangia carne ci sono i giornali che dicono la verità. Oggi si sono inventati una frattura tra noi due che non c'è e non c'è mai stata". Lo ...

Grillo-Di Maio : nessuna frattura - convergenze sui temi : "Abbiamo un unico programma presentato ieri assieme al simbolo e un unico candidato premier. Come sempre abbiamo detto, la sera delle elezioni, se non dovessimo aver raggiunto la maggioranza assoluta, ...

Grillo-Di Maio - nessuna frattura : PESCARA, 20 GEN - "Abbiamo un unico programma presentato ieri assieme al simbolo e un unico candidato premier. Come sempre abbiamo detto, la sera delle elezioni, se non dovessimo aver raggiunto la ...

M5s - Grillo-Di Maio : nessuna frattura - convergenze sui temi : "Abbiamo un unico programma e un unico candidato premier. La sera delle elezioni, se non dovessimo aver raggiunto la maggioranza assoluta, faremo un appello pubblico a tutti i gruppi e chiederemo di ...

Grillo-Di Maio - nessuna frattura : (ANSA) - PESCARA, 20 GEN - "Abbiamo un unico programma presentato ieri assieme al simbolo e un unico candidato premier. Come sempre abbiamo detto, la sera delle elezioni, se non dovessimo aver ...

"Nessuna frattura - abbiamo un unico programma". Beppe Grillo e Luigi Di Maio accusano i giornalisti : "Si sono inventati tutto" : "abbiamo un unico programma presentato ieri assieme al simbolo e un unico candidato premier. Come sempre abbiamo detto, la sera delle elezioni, se non dovessimo aver raggiunto la maggioranza assoluta, faremo un appello pubblico a tutti i gruppi e chiederemo di dare un Governo a questo Paese sui temi. No spartizioni di poltrone o di potere, ma soluzioni concrete ai problemi del Paese". Lo scrivono, in un post su Facebook, Beppe Grillo e Luigi Di ...