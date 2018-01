Jeremias Rodriguez nuovo tronista di Uomini e Donne? Ho sempre detto no | però

Jeremias Rodriguez a Uomini e donne? L’indiscrezione : Dalla casa del Grande Fratello Vip al trono di Uomini e donne. Potrebbe essere questo il prossimo step nella carriera televisiva di Jeremias Rodriguez. L’ex gieffino infatti, ospite di Casa Signorini, il format condotto da Alfonso Signorini e trasmesso sulla web tv di 361 Magazine, ha lasciato intendere di aver ricevuto anche in passato la proposta di sedere sullo scranno più ambito della tv: “Io sul trono? Ho sempre detto di no. ...

Jeremias Rodriguez è in crisi con la fidanzata Sara : Jeremias Rodriguez, il fratello di Belen news: nuovi problemi con la fidanzata Sara Se per Belen e Cecilia tutto procede a meraviglia in amore, lo stesso non si può dire per Jeremias Rodriguez. L’ex concorrente del Grande Fratello Vip è in crisi con la fidanzata Sara. Sì, la ragazza ritrovato proprio dopo la fine del […] L'articolo Jeremias Rodriguez è in crisi con la fidanzata Sara proviene da Gossip e Tv.

Cecilia Rodriguez - Jeremias e la guerra a Barbara d'Urso : "L'ospitata della Panicucci e i complimenti di Belen per l'eleganza" : MILANO ? L?ospitata di Cecilia Rodriguez e il fratello Jeremias da Federica Panicucci e la mancata partecipazione alle trasmissioni di Barbara d?Urso ha fatto molto discutere, ma...

Jeremias Rodriguez - stuzzicato sulla notorietà - perde le staffe : le dure parole : Jeremias Rodriguez non gradisce la provocazione e risponde a tono: “Ho una crema per il c**o…” Abbiamo imparato a conoscere Jeremias Rodriguez piuttosto bene durante l’avventura al Grande Fratello Vip e tra le tante cose che abbiamo compreso di lui, quella che è emersa con estrema chiarezza è soprattutto questa: non ha peli sulla lingua, […] L'articolo Jeremias Rodriguez, stuzzicato sulla notorietà, perde le ...

Valeria Marini e Jeremias Rodriguez/ Flirt in corso? Complicità sospetta a Casa Signorini! : Valeria Marini e Jeremias Rodriguez, Flirt in corso tra la showgirl e il fratello di Belen? Spunta una Complicità sospetta a Casa Signorini e Alfonso li stuzzica!(Pubblicato il Fri, 22 Dec 2017 18:10:00 GMT)

