Bologna | il ritorno di Dzemaili | Darò tutto per la squadra

Bologna : ufficiale ritorno di Dzemaili : (ANSA) - Bologna, 19 GEN - Il centrocampista svizzero Blerim Dzemaili è tornato al Bologna, "rientrato dal Montreal Impact - fa sapere il club - al termine del trasferimento a titolo temporaneo". ...

Torino Bologna (risultato live 2-0) streaming video e tv : Il ritorno di Niang! Il VAR intanto... : Diretta Torino Bologna, info streaming video e tv: esordio per Walter Mazzarri sulla panchina granata, nella 20di Serie A avversari i felsinei.

Calciomercato Bologna - le ultime sul ritorno di Dzemaili : la mossa del centrocampista : Calciomercato Bologna – Il Bologna continua la preparazione in vista della sfida con il Torino, che nella giornata di oggi ha esonerato Sinisa Mihajlvic annunciando Walter Mazzarri come nuovo tecnico. La squadra di Donadoni proverà ad approfittare de poco tempo che l’ex allenatore del Napoli ha per inculcare le proprie idee per fare risultato allo stadio Olimpico ‘Grande Torino’. Sul fronte mercato intanto aumentano le ...

Calciomercato Bologna - Dzemaili si avvicina al ritorno ma c’è un ‘ostacolo’ : i dettagli : Calciomercato Bologna – Il Bologna dopo la vittoria conquistata a Verona con il Chievo punta a tornare al successo anche tra le mura amiche nell’ultima gara del 2017, in programma oggi con l’Udinese. La dirigenza felsinea, intanto, è già al lavoro per il mercato di gennaio. In particolare si sogna il ritorno di Blerim Dzemaili. Nelle ultime settimane il centrocampista ha chiesto di poter tornare in Europa per rimettersi in ...

Basket - Alessandro Gentile : “Contento del ritorno in Nazionale. A Bologna sono rinato - la NBA un sogno. Mancano le Coppe” : Alessandro Gentile sta attraversando un momento di forma pazzesco, con la Virtus Bologna sembra essere rinato e contro Varese ha realizzato 32 punti (suo massimo in carriera). Il giocatore ha esordito così in un’intervista rilasciata alla Gazzetta dello Sport: “Fa piacere giocare bene, ma alla fine conta vincere“. Il giocatore è tornato a giocare in Nazionale dove sarà una pedina fondamentale per il prossimo futuro: “sono ...

Calciomercato Bologna - Dzemaili spinge per il ritorno : le ultime : Calciomercato Bologna – Il Bologna sta disputando una stagione positiva ed è reduce dal successo in trasferta sul campo del Chievo. La squadra di Donadoni adesso si prepara per la gara contro l’Udinese con l’intenzione di tornare a stupire. Nel frattempo Dzemaili ha l’obiettivo di conquistare i Mondiali per questo motivo secondo quanto riporta la stampa estera il centrocampista spinge per il ritorno al Bologna, il rientro ...

Serie A - Chievo-Bologna : il ritorno del "2" a 3 - 40 : ROMA - Entrambe hanno 21 punti in classifica ed entrambe non vincono da tre partite. Chievo Verona e Bologna provano a ritrovare il feeling con i tre punti nell'anticipo del 18° turno di Serie A, in ...

Bologna - il ritorno di Avenatti : ora due scenari per il futuro : Ritrova l'idoneità sportiva, ritrovato il sorriso. Felipe Avenatti , centravanti del Bologna , può tornare a fare il suo lavoro: giocare a calcio. Come scrive la Gazzetta dello Sport , l'ex Ternana a gennaio può lasciare comunque il club felsineo, in prestito, per trovare maggiore spazio in Serie B. Se, però, dovesse partire Petkovic , ecco che l'uruguaiano potrebbe anche ...

Calciomercato Bologna - l’agente di Mbaye svela : “Ritorno all’Inter? Tutta la verità” : Calciomercato Bologna – Negli ultimi giorni si è parlato di un possibile ritorno di Ibrahim Mbaye all’Inter. L’agente del terzino del Bologna, Pietro Accardi, ha commentato questi rumors facendo chiarezza sul futuro del suo assistito: “Non so da dove sia uscita questa notizia: personalmente non ho avuto alcun contatto con l’Inter. Nel calcio mai dire mai, tutto cambia molto velocemente, ma al momento non c’è assolutamente ...