AGENTS OF S H I E L D - Stasera l' episodio 5x08 dal titolo The Last Day

AGENTS OF S.H.I.E.L.D. - Stasera l'episodio 5x07 dal titolo "Together or Not at All" : È aperta la caccia agli agenti.Dopo l'esplosivo episodio della scorsa settimana (qui la recensione) la squadra di Coulson è finalmente riunita, ma ora ogni Kree della colonia sembra intenzionato a farli fuori.Come avevamo previsto, il piano di Phil è di salire in superficie alla ricerca degli autori del messaggio radio, e sempre in accordo con le nostre non certo difficili previsioni anche Deke vuole unirsi alla partita.Riusciranno i nostri a ...

AGENTS OF S.H.I.E.L.D. - Stasera l'episodio 5x06 dal titolo "Fun & Games" : Anno nuovo, nuovi drammi.Dopo la pausa di Capodanno tornano le avventure degli agenti più indaffarati dell'universo Marvel, in questo episodio finalmente riuniti nella medesima locazione spazio-temporale.Sì, va bene, retroattivamente parlando Fitz è sempre stato a non più di qualche centinaio di milioni di chilometri, ma in questo episodio vedremo finalmente riunita la coppia Fitz-Simmons che tanto ha penato finora e tanto sembra ancora dover ...

AGENTS OF S.H.I.E.L.D. - Stasera il quarto episodio dal titolo "A Life Earned" : 3, 2, 1... Fight!Stasera tornano le avventure degli agenti in un titolo che si ricollega al precedente nel ricordarci che la vita nella colonia è spietata.L'ultima volta avevamo scoperto che la superficie rimasta del pianeta non solo è abitabile, ma ospita la fonte di un segnale radio recante il messaggio di qualcuno che potrebbe aiutare i nostri a capire come tornare a casa.Dal trailer non è chiaro se scopriremo di chi si tratti, come pure ...

AGENTS OF S.H.I.E.L.D. - Stasera il terzo episodio dal titolo "A Life Spent" : Come se la caveranno gli agenti?In questo episodio dal titolo che richiama il motto della comunità cui loro malgrado si sono uniti Coulson e gli altri vedremo Daisy tentare di liberare Simmons incurante del pericolo che comporterà penetrare fino alle stanze del leader Kasius.Scopriremo anche qualcosa di più sul ruolo di Quake nell'evento catastrofico che ha portato a un futuro tanto lugubre, mentre Coulson si ritroverà a dover convincere il ...

AGENTS OF S.H.I.E.L.D. - Stasera il terzo episodio dal titolo "A Life Spent" : Come se la caveranno gli agenti?In questo episodio dal titolo che richiama il motto della comunità cui loro malgrado si sono uniti Coulson e gli altri vedremo Daisy tentare di liberare Simmons incurante del pericolo che comporterà penetrare fino alle stanze del leader Kasius.Scopriremo anche qualcosa di più sul ruolo di Quake nell'evento catastrofico che ha portato a un futuro tanto lugubre, mentre Coulson si ritroverà a dover convincere il ...