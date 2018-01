AL BANO CARRISI Romina Power e Loredana Lecciso | quell' incontro che gli ha cambiato la

Loredana Lecciso ha lasciato Al BANO CARRISI dopo 18 anni? Video : Il noto settimanale di gossip Oggi ha lanciato una vera e propria bomba mediaticache riguarda Al Bano Carrisi e Loredana Lecciso [ Video ]. Nel prossimo numero del periodico diretto da Umberto Brindani, in un articolo è stato svelato che l'ex showgirl salentina avrebbe lasciato il suo compagno dopo diciotto anni di convivenza. Ma per quale motivo? Nel prosieguo dell'articolo troverete tutti i particolari sulla clamorosa vicenda. Scoop, il ...

The Voice Of Italy 2018/ I nuovi coach sono J-Ax - Cristina Scabbia - Al BANO CARRISI e Francesco Renga : The Voice Of Italy 2018 torna a marzo. I nuovi coach, secondo le ultime indiscrezioni, sono: J-Ax, Cristina Scabbia (leader del gruppo Lacuna Coil), Al Bano Carrisi e Francesco Renga.(Pubblicato il Wed, 17 Jan 2018 17:26:00 GMT)