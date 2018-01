Aggredita si reca in ospedale e scopre che il medico è il suo aggressore - Video

Leggi la notizia su Blastingnews

(Di giovedì 18 gennaio 2018) Dopo il caso avvenuto a fine dicembre dell'uomo che ha massacrato di botte la sua fidanzata, che in to è morta in, scattandole delle foto per poi vantarsene con gli amici, un nuovo episodio di #violenza sulle donne accaduto in #russia sta guadagnando spazio sui giornali di tutto il mondo. Fortunatamente si tratta di un caso meno grave, ma è la particolarita' della vicenda a renderla interessante.in discoteca Una ragazza 20enne, Anastasia Dmitrieva, si trovava in un locale notturno in compagnia di un gruppo di amici nella citta' russa di Neryungri, quando è stata violentementeda un uomo che non conosceva. Dopo l'aggressione ha fatto ricorso alle cure di unper fare refertare le sue ferite in modo da poter sporgere denuncia presso la polizia, ma una volta giunta sul posto si è resa conto che ilche si è trovata davanti e ...