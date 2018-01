Napoli | Sarri fa gola a tutti | 3 big europee sul tecnico | rinnoverà?

Calciomercato Napoli/ News - per Sarri più Politano che Deulofeu! (Ultime notizie) : Calciomercato Napoli, ultime notizie legate al club azzurro: Leno del Bayer Leverkusen rimane in pole position per diventare l'erede di Pepe Reina destinato a lasciare a fine stagione.(Pubblicato il Wed, 17 Jan 2018 03:39:00 GMT)

Verdi : 'Grazie Sarri e Napoli - ma voglio crescere a Bologna. Via a giugno? Tutto può succedere' : Simone Verdi ha detto no al Napoli per restare al Bologna , lo stesso giocatore spiega a Sky Sport la decisione: 'Non è stato un no al Napoli, nel senso che fin da giugno e come ho ribadito prima di Natale avevo l'intenzione di non lasciare Bologna a gennaio. Qualunque società fosse arrivata ...

Bologna - Verdi finalmente allo scoperto : “ecco perchè ho rifiutato Napoli - ieri mi ha chiamato Sarri…” : Verdi ha rifiutato il Napoli, una decisione coraggiosa quella del calciatore del Bologna che spiega tutti i motivi in un’intervista su Sky Sport: “non è stato un no al Napoli, non volevo lasciare il Bologna a gennaio. Avrei preferito rimanere qui per non lasciare un progetto di crescita fino a giugno. Sono lusingato dell’offerta, ci ho pensato, ma sono tornato sulla mia decisione. A Napoli mi hanno fatto sentire la loro ...

Albiol : “Vorrei regalare lo Scudetto a Napoli. Cresciuto grazie a Sarri” : Conclusa la sosta invernale, il Napoli è tornato a riunirsi e a lavorare in vista del prossimo impegno di campionato che vedrà gli azzurri di scena sul campo dell’Atalanta. Questa pausa è stata utile per consentire a diversi giocatori di riposarsi per affrontare al meglio i numerosi prossimi impegni che attendono loro. Tra i calciatori che […] L'articolo Albiol: “Vorrei regalare lo Scudetto a Napoli. Cresciuto grazie a ...

Napoli - Albiol : 'Sarri? Il migliore in Italia - uno dei più forti in Europa' : ROMA - ' Sarri è un allenatore molto buono, quando è arrivato ci ha dato indicazioni su cose che magari uno sottovalutava come le rimesse laterali '. Attenzione maniacale sotto ogni aspetto. A lodare ...

Napoli/ Sarri recupera Milik e Ghoulam : cambiano le strategie di calciomercato? (ultime notizie) : Ssc NAPOLI news: Maurizio Sarri tira un sospiro di sollievo, i due infortunati di lungo corso Milik e Ghoulam hanno ricevuto l'ok per tornare ad allenarsi sul campo dopo mesi di stop(Pubblicato il Mon, 15 Jan 2018 17:53:00 GMT)

Napoli - Sarri può sorridere : due rientri fondamentali per il tecnico : Il Napoli guida la classifica del campionato di Serie A, la dirigenza è pronta a piazzare il colpo di mercato Verdi, il calciatore già domani potrebbe sostenere le visite mediche. Nel frattempo arrivano buone notizie per il tecnico Sarri, si avvicinano due rientri fondamentali, quelli di Milik e Ghoulam, come conferma il dottor Alfonso De Nicola a ‘Radio Kiss Kiss Napoli: “Stanno tutti e due benissimo. Hanno superato brillantemente i ...

Napoli - Verdi dice sì : accetta la corte di De Laurentiis e Sarri lo aspetta : Il sì di Simone Verdi è atteso in giornata. Rientrato dalla vacanza a Dubai, l'attaccante è stato il primo a presentarsi alla ripresa degli allenamenti del Bologna, ieri pomeriggio. Ad attenderlo un ...

Napoli - Sacchi : 'Sarri ha portato il Napoli già nel futuro' : ... Koulibaly, Ghoulam, Mertens, Insigne Lo scudetto sarebbe il giusto premio alla bellezza e alla generosità' Arrigo Sacchi e le sue asserzioni alla Gazzetta dello Sport. Uno stralcio evidenziato da ...

Guardiola - elogio a Sarri : "Guardo il Barça - il Napoli e il Tottenham" : Un complimento gratuito, fatto con la massima naturalezza. Perché per chi ama il calcio è scontato esser affascinati dal Napoli di Sarri. Per questo però il nuovo complimento di Guardiola ai ...