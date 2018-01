De Magistris visita 15enne aggredito | a lui medaglia Città

Colpito da pallottola vagante nella notte di San Silvestro - visita di de Magistris in ospedale : Il sindaco di Napoli, Luigi de Magistris, ha fatto visita a Vincenzo Natale Colpito da una pallottola vagante in via Carbonara il pomeriggio del 31 dicembre e ricoverato all'ospedale Loreto Mare. Lo ...

Ragazzo accoltellato a Napoli - la visita in ospedale di De Magistris - questore e comandante dei carabinieri : Il sindaco di Napoli, Luigi de Magistris, ha incontrato in mattinata il Ragazzo di 17 anni aggredito e accoltellato nella serata di lunedì in via Foria a Napoli. L'incontro è avvenuto all'ospedale San ...