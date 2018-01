Scoperta una casa degli orrori in California dove marito e moglie,hanno tenuto per anni 13 fratellini - dai 2 ai 29 anni- segregati in condizioni disumane: malnutriti, senza acqua e cibo, legati ai letti con catene e lucchetti al buio in una stanza maleodorante. A dare l'allarme la figlia più grande, la tredicesima vittima,di 17 anni: è riuscita a scappare miracolosamente e a chiamare la polizia.Arrestati per tortura,David Allen Turpin,57 anni e Louise Anna Turpion, 49. Il giudice ha disposto una cauzione di 9mln di dollari.(Di martedì 16 gennaio 2018)

Altre notizie : Usa torturavano ...