Fedez contro Corriere it | ' Lo dico pure io che DeGregori è meglio di me' video

Sfera Ebbasta contro Sanremo 2018 e Fedez : Sfera Ebbasta, giovane cantante del panorama rap italiano, è tornato e con lui un carico di dichiarazioni piccanti e frecciate dirette ai rivali musicali di casa nostra. Il 19 Gennaio uscirà il suo nuovo album ed è già iniziata la sua campagna promozionale in giro per le radio ed i giornali. Stanno facendo discutere le critiche poco velate rivolte al Festival di Sanremo 2018. Nelle pagine del giornale Rolling Stone ne ha per tutti. Antico ed ...

"Insulti - devi pagare i danni" : Fedez e J-Ax contro un rapper : Nonostante sia allenato alle guerre dialettiche, Mike Highsnob , 32 anni, questa volta si sente schiacciato dalle accuse che ha scatenato per una sua canzone: "Viva l'Italia dei rapper pacco, uno di ...

X FACTOR 2017 / Finale in diretta - ospiti e finalisti : video - l'incontro tra Ed Sheeran e Fedez (14 dicembre) : X FACTOR 2017, Finale del 14 dicembre dal Mediolanum Forum di Assago, chi vincerà? Ecco tutti gli ospiti e le due manche in diretta e anche in chiaro su TV8.(Pubblicato il Thu, 14 Dec 2017 18:59:00 GMT)

XFactor - Fedez contro Manuel Agnelli : 'All'infame di merxx io dico fuck!' : MILANO - Durante le puntata di quest'edizione di XFactor si è notata un po' di ruggine fra i giudici Fedez e Manuel Agnelli , che invece lo sorso anno sembravano aver trovato una buona intesa. Fedez ...

X Factor 2017/ Eliminato Gabriele Esposito : Fedez sbotta - il rapper contro Manuel Agnelli : X Factor 2017, top e flop quinta puntata live con presentazione degli inediti dei concorrenti. Eliminato Gabriele Esposito, con Fedez polemico per il mancato tilt(Pubblicato il Fri, 24 Nov 2017 15:11:00 GMT)

XF 11 - Fedez (ancora) contro Levante : «Reciti la parte della buonista» : «Io mi chiedo perché una debba recitare la parte della buonista, di colei che al banco della giuria fatica ad esprimere una critica negativa, per poi finire così: a fare la faccia schifata di fronte ad un ragazzino di 19 anni che canta». Il quesito di Fedez, suggellato da un video finito su Instagram Stories e Twitter, ha un destinatario preciso e uno scopo altrettanto chiaro. Ché, della faida con Levante, la collega che nello stacco ...

Fedez contro Levante sui social dopo il daytime di X Factor : “Reciti la parte della buonista” (video) : Ancora una volta, X Factor è teatro di frecciatine e avversità tra i giudici : non sorprende Fedez contro Levante in un post pubblicato sui social network nel corso del daily andato in onda ieri sera su Sky Uno. Durante il Live Show di giovedì scorso, che ha visto l'eliminazione dalla gara di Camille Cabaltera contro Gabriele Esposito al ballottaggio, una delle concorrenti delle Under Donne di Levante, numerose polemiche sono sorte nei ...

Rita Bellanza/ Under Donne - l'esibizioni mette Fedez contro Levante : assegnazione sbagliata? (X Factor 2017) : Rita Bellanza, X Factor 2017: la concorrente della squadra Under Donne di Levante, dopo la prova poco convincente ritorna in studio con "La Donna Cannone" di Francesco De Gregori.(Pubblicato il Thu, 16 Nov 2017 22:07:00 GMT)

Tutti contro Lorenzo Licitra a X Factor 11? Neanche Sere Nere fa cambiare idea a Manuel e Fedez : Nella serata dedicata ai successi del nuovo millennio, ovvero alle canzoni edite dal 2001 in poi, Lorenzo Licitra a X Factor 11 si è misurato con uno dei brani più conosciuti e amati di Tiziano Ferro, talento peraltro scoperto proprio da Mara Maionchi. Si tratta di Sere Nere, tratto dall'album 111 e pubblicato nel 2003: "Se c'è un artista nel panorama italiano che incarna il terzo millennio quello è Tiziano Ferro" ha detto la Maionchi, ...

Tiziano Ferro contro Fedez : 'Ognuno fa il suo mestiere… e il mio è il cantante' : ... 7 Nov 2017 alle ore 05:23 PST Il tempo è passato e Tiziano ha avuto modo di rispondere in una conferenza stampa, come riporta 'Vanity Fair': ''Io sono fuori da un certo mondo - ha fatto sapere - ...