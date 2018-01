Anticipazioni Romanzo famigliare | Emma rischia il carcere

Romanzo Famigliare/ Anticipazioni quarta puntata e diretta : Agostino è il vero padre di Micol : Romanzo Famigliare, Anticipazioni del 16 gennaio 2018. Agostino chiude i rapporti con Denise, mentre Emma si avvicina pericolosamente a Giorgio. (Pubblicato il Tue, 16 Jan 2018 21:18:00 GMT)

Romanzo famigliare - Anticipazioni puntata del 16 gennaio : Due donne, una madre e una figlia, una gravidanza, insieme generazioni a confronto, errori che si ripetono e storie che raccontano l’Italia sullo sfondo di una Livorno emblematica: Romanzo famigliare torna su Rai1 martedì 16 gennaio alle 21,25. In prima serata la nuova fiction diretta da Francesca Archibugi. Romanzo famigliare, trama e cast Romanzo famigliare è prima di tutto la storia della famiglia Liegi, una casata di origine ebraica molto in ...

Romanzo Famigliare - Fiction Rai : Anticipazioni stasera martedì 16 gennaio - Quarta puntata : Il test dice che Micol è figlia di Agostino e la ragazza deve rivelare a Federico di aspettare un figlio da lui.

Romanzo Famigliare quinta puntata : Anticipazioni 22 gennaio 2018 : Romanzo Famigliare quinta puntata. La fiction torna con la quinta e penultima puntata su Rai 1 lunedì 22 gennaio 2018. Per la regia di Francesca Archibugi, la serie è prodotta da Lorenzo Mieli e Mario Gianani per Wildside. Protagonisti della fiction sono Vittoria Puccini e Guido Caprino. Ecco di seguito le anticipazioni sulla quinta puntata. DOVE VEDERE LE PUNTATE IN TV, STREAMING E REPLICA Leggi anche trama e ...

“Romanzo Famigliare” – Quarta puntata di martedì 16 gennaio 2018 – Trama e Anticipazioni. : Quarta puntata con Romanzo Famigliare, la nuova fiction di Raiuno, composta da sei puntate. Un racconto che mette in luce le tante contraddizioni, ma anche le grandi similitudini generazionali che dividono, e allo stesso tempo uniscono, le vite dei componenti della famiglia Liegi, una delle casate di origine ebraica più in vista di Livorno con […] L'articolo “Romanzo Famigliare” – Quarta puntata di martedì 16 gennaio 2018 – Trama e ...

Romanzo Famigliare : Anticipazioni quarta puntata di martedì 16 gennaio 2018 : Romanzo Famigliare - Andrea Bosca Anche in Romanzo Famigliare c’è un complicato triangolo amoroso: Emma (Vittoria Puccini) subisce la gelosia del marito Agostino (Guido Caprino) nei confronti di Giorgio (Andrea Bosca), vecchio amico ed ex fidanzato della ragazza, che sostiene di poter essere il padre di Micol (Fotinì Peluso). Il personaggio si è dimostrato finora positivo, presentandosi come un simpatico ed eterno Peter Pan ancora ...

Quarta puntata di Romanzo Famigliare del 16 gennaio - Anticipazioni e promo : Micol ritrova Federico : Continua la programmazione doppia per la fiction di Francesca Archibugi: la Quarta puntata di Romanzo Famigliare va in onda martedì 16 gennaio, in prima serata su Rai1. CAST E PERSONAGGI DI Romanzo Famigliare, LA SERIE DI RAI1 CON VITTORIA PUCCINI E GUIDO CAPRINO La serie con protagonisti Vittoria Puccini, Guido Caprino, la giovane Fotinì Peluso e la partecipazione di Giancarlo Giannini raggiunge così il giro di boa, col quarto degli otto ...