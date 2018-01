Dieta contro stanchezza | elimina tossine

Dieta - lavoro e famiglia : la battaglia di Tom Brady contro il tempo diventa un reality : "Il Metodo TB12" , su come conservare nel tempo prestazioni fisiche elevate. E adesso una serie, "Tom vs. Time" , che svela i sacrifici giornalieri per mantenersi al top. Ebbene sì, anche Tom Brady , ...

Dieta - lavoro e famiglia : la battaglia di Tom Brady contro il tempo diventa un reality : Un libro, «Il Metodo TB12», su come conservare nel tempo prestazioni fisiche elevate. E adesso una serie, «Tom vs. Time», che svela i sacrifici giornalieri per mantenersi al top. Ebbene sì, anche Tom Brady, cinque Super Bowl in bacheca (l’ultimo appena 11 mesi fa da assoluto protagonista), sembra soffrire della crisi di mezza età. Quarant’anni appena compiuti, il fenomenale quarterback dei Patriots aprirà un finestra sulla sua vita privata a ...

La Dieta “antigelo” contro l’influenza : ecco cosa mangiare per rafforzare le difese immunitarie : La diffusione del virus influenzale che ha portato negli ultimi giorni 7 milioni di italiani negli ambulatori dei medici di famiglia: per tale motivo Coldiretti ha elaborato una dieta “antigelo” per proteggersi dall’influenza, che consiste nell’aumentare le calorie consumate, iniziando la mattina con latte, miele o marmellata e portando poi a tavola soprattutto zuppe, verdure, legumi e frutta. La dieta aiuta a rafforzare, ...

Ecco la Dieta delle Feste : 10 cibi che aiutano a tenere sotto controllo il peso : Non sempre è facile declinare l'invito. Tanto meno allontanare con una mano il piatto pronto sulla tavola di Natale e delle Feste in genere. Soprattutto davanti a tutti, e davanti agli sguardi dei nostri cari. Così controllarsi nei giorni delle vacanze di Natale risulta essere spesso molto difficile. Non è detto però che la dieta non sia conciliabile con i giorni di festa. "Durante le Feste – avverte Serena ...

