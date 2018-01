Basket serie B | l' ex Chiappelli trascina Faenza | sbancata Reggio Emilia

Basket - 15a giornata Serie A 2018 : Venezia sbanca Milano. Cantù e Cremona volano alle Final Eight : Con il titolo di campione d’inverno già nelle mani di Avellino, la quindicesima giornata della Serie A si è conclusa questa sera con la vittoria nel posticipo della Reyer Venezia. I Campioni d’Italia sbancano il Forum contro l’Olimpia Milano per 84-80 grazie ad un grande ultimo quarto. Un successo maturato nonostante il gravissimo infortunio al ginocchio per Orelik, uscito in barella e che probabilmente starà lontano dai campi ...

Basket - serie A2 : Boniciolli show dopo la rimonta : "Chiederò di partire da -10" : Ogni conferenza post partita di Matteo Boniciolli è uno show. Non ha fatto eccezione quella al termine della vittoria in rimonta contro Udine, con la sua Fortitudo solitaria inseguitrice di Trieste al ...

Basket serie A2 - la Mens Sana sconfitta di misura dalla capolista Casale : La cronaca Novipiù in campo con Tomassini, Bellan, Sanders, Martinoni e Marcius. La Soundreef risponde con Saccaggi, Sandri, Turner, Ebanks e Vildera. Poveri bagnate in avvio, dopo 3' il tabellone ...

Basket - serie A Cremona e Cantù alle final eight - out Sassari : ROMA - Cremona non sbaglia. Sbanca Capo d'Orlando (85-95) e strappa uno dei due pass per la final Height di Coppa Italia. L'altro posto utile per entrare tra le prime otto della serie A al giro di boa ...

Basket - Serie A : Final Eight per Cremona e Cantù con l'instant replay : Serie A Il nuovo calendario Dopo gli anticipi del sabato, nei quali Avellino ha messo il timbro al titolo di campione d'inverno, l'ultima di andata in Serie A deve assegnare gli ultimi due posti per ...

Basket femminile - Serie A1 2018 : Venezia supera San Martino - scivolone per Lucca : Si sgrana la classifica del campionato di Serie A1 di Basket femminile 2017-2018: nel 14esimo turno ben due tra le quattro big del campionato hanno perso, concedendo margine alle diverse avversarie e in particolare al Famila Wuber Schio, sempre al comando con un margine sempre maggiore sul quinto posto, soprattutto per quanto riguarda il numero di squadre interposte. Schio, senza particolari problemi, si è imposta 77-65 contro la Saces Mapei ...

DIRETTA / Brindisi Cantù (risultato finale 86-88) info streaming video e tv (Basket serie A1) : DIRETTA Brindisi Cantù, info streaming video e tv: orario e risultato live della partita del PalaPentassuglia. Ottimo momento per la Happy Casa che si è rimessa in corsa per la salvezza(Pubblicato il Sun, 14 Jan 2018 20:58:00 GMT)