Caso Bellomo | Anm | rischio cattivi maestri

Il caso Weinstein e il Caso Bellomo hanno analogie ma sono diversi : Se invece un magistrato diventa tale passando per un percorso facoltativo (Diritto e Scienza, tenuto da Bellomo, era un corso privato, forse utile ma non necessario per iscriversi e superare il ...

Caso Bellomo - via libera definitivo all'espulsione del giudice dalla magistratura : Il Consiglio di presidenza della giustizia amministrativa, organo di autogoverno dei magistrati Tar e Consiglio di Stato, ha dato il

Caso Bellomo - ora è ufficiale : il consigliere è stato destituito : Francesco Bellomo è stato destituito. Dopo la proposta della Commissione e il via libera dell'adunanza, l'organo di autogoverno della magistratura amministrativa (Cpga) non ha potuto far altro che prendere atto di quanto deciso sul direttore di Diritto e Scienza e lo ha destituito in via ufficiale.La decisione su BellomoSi chiude qui (o quasi) la vicenda della scuola per aspiranti magistrati finita nell'occhio del ciclone per le ...

Caso Bellomo - al Consiglio di Stato le denunce di altre 7 allieve : "Minigonne e niente fidanzati" : Depositate le motivazioni sulla destituzione del magistrato: "I suoi comportamenti hanno arrecato un grave vulnus". Intanto nelle ultime settimane sono...

Caso Bellomo - altre denunce Licenziamento - firmerà Mattarella : Ed è proprio a fine ottobre che il Caso Bellomo esplode sulla stampa, e si comincia a parlare della sua scuola per aspiranti magistrati "Diritto e scienza", di allieve sottoposte a molestie, ...

Bellomo - sì del Consiglio di Stato alla destituzione per il Caso molestie. E lui : "Un'ingiustizia" : Il consigliere di Stato era sotto procedimento disciplinare per la vicenda legata alla scuola per aspiranti magistrati da lui gestita e per le accuse di...

Caso Bellomo - dal Consiglio di Stato via libera alla destituzione del consigliere : L'adunanza generale del Consiglio di Stato ha dato parere favorevole alla destituzione del consigliere Francesco Bellomo, a quanto si è appreso. La riunione è durata poco più...

Caso Bellomo - il Consiglio di Stato dà parere favorevole alla destituzione : Il magistrato era finito sotto accusa per i suoi discussi metodi applicati come direttore della scuola di aspiranti magistrati di Diritto e scienza, basati sul rispetto di alcune regole tra cui il ...

Caso Bellomo - non tutti i giudici son santi : così le toghe vanno alla sbarra : ... è quella di essere stato un 'mediatore' tra Bellomo e una delle borsiste, così da procurare 'indebiti vantaggi', anche di 'carattere sessuale', al direttore della 'Diritto e Scienza'. Non solo. ...