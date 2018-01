Nasce la lista ' 10 Volte Meglio' | ' Siamo la vera novità contro il vecchiume'

Elezioni - Bonino e Tabacci : Nasce lista +Europa-CD : Col simbolo di Centro Democratico risolto il problema delle firme. "Staremo nel centrosinistra, sulle modalità decideremo"

Elezioni - Nasce "Civica Popolare" : lista centro guidata da Lorenzin : I partiti di Ap, Centristi per l'Europa, Democrazia Solidale, Italia popolare e Idv danno vita alla lista "Civica Popolare", che sosterrà "l'area politica che ha supportato i governi di questa legislatura". La lista sarà guidata da Beatrice Lorenzin e "avrà nel logo una margherita". "Nessuno può usare quel simbolo alle Elezioni politiche", ...

Nasce "Civica popolare" - lista centrista : 12.13 Ap, Centristi per l'Europa, Democrazia solidale, Italiapopolare e Idv,si legge in una nota, danno vita alla lista "Civica popolare" che sosterrà "l'area politica che ha supportato fino in fondo i governi di questa legislatura". La lista "sarà guidata da Beatrice Lorenzin e avrà nel simbolo una margherita".E'"il primo passo per la costituzione di una forza politica di ispirazione europeista e riformista,per fronteggiare ogni deriva ...

Nasce la lista centrista alleata col Pd : sarà guidata da Lorenzin : ROMA - Nasce il polo centrista della coalizione del Pd. Nella notte le diverse componenti hanno trovato un accordo, sottoscritto da Dellai, Casini, Olivero, De Mita e Messina di Idv, per andare alle ...

Dal mondo delle associazioni Nasce "Lista Civica Vda 2018" : ... che ha partecipato attivamente al progetto di Rete Democratica - secondo noi è una cosa positiva se ci sono forze che intendono collaborare e recepire il materiale che arriva dal mondo delle ...

Nasce una nuova lista verso le elezioni : 'Per una sinistra rivoluzionaria' Video : Non si fermano i movimenti a #sinistra in vista delle prossime #elezioni politiche della primavera 2018. Dopo la nascita di 'Liberi e Uguali [Video]' avvenuta lo scorso 3 dicembre per iniziativa di MDP, Possibile e sinistra Italiana ai quali si potrebbe aggiungere la parte sinistra di Campo Progressista e l'inizio del percorso di Potere al Popolo [Video], avviato dal centro sociale napoletano Je so' pazzo con l'adesione di Rifondazione ...

A sinistra Nasce 'Liberi e uguali' - la lista di Pietro Grasso : Un palazzetto affollatissimo ha tenuto a battesimo l'assemblea dei delegati di Mdp, Si e Possibile, che hanno dato vita a una lista unitaria della sinistra alle prossime elezioni. All'ingresso una ...

