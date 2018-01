Torino-Cagliari | scattano i Daspo per gli ultras

Calciomercato Benevento - Vigorito prepara la rivoluzione : pronti due colpi dal Torino e uno dal Cagliari! : Calciomercato Benevento – Dopo l’ennesima beffa nel match con il Genoa, il Benevento prepara l’ultima gara dell’anno con il Chievo. I campani proveranno a conquistare dei punti salvezza prima di dar vita ad un’importante rivoluzione nel mercato di gennaio. Il patron Vigorito è pronto a scatenarsi per rinforzare la rosa. Dopo gli arrivi di Guilherme dal Legia Varsavia e di Billong dal Maribor, i campani stanno per ...

Fibra Tiscali 1 Gigabit a Milano - Torino - Bologna - Cagliari e Perugia! : Già disponibile a Cagliari, Perugia, Milano, Bologna e Torino, Tiscali UltraFibra e UltraFibra Giga rappresenta attualmente la proposta migliore del portafoglio in Fibra ottica dell'operatore sardo. L'...

Scontri Torino - arrestati tifosi Cagliari : Torino, 31 OTT - Due tifosi del Cagliari sono stati arrestati a Torino dagli agenti della Digos per i tafferugli di domenica sera fuori dallo stadio Olimpico Grande Torino. Si tratta di un 27enne e di ...

Video gol : Torino-Cagliari 2-1 | Highlights Serie A : Dopo un filotto di 3 sconfitte e 2 pareggi, il Torino di Mihajlovic è tornato al successo nel posticipo dell'11esima giornata contro il Cagliari di Diego Lopez. Non è un caso che questa vittoria coincida con il ritorno dopo l'infortunio di Andrea Belotti che, pur senza timbrare il cartellino, ha dato sostanza al 4-2-3-1 un po' troppo spregiudicato scelto dal su allenatore. Dopo questa partita non mancherà comunque qualche rimpianto in casa dei ...

Università - occupato un edificio di Film Commission in via Cagliari a Torino : Nuova occupazione del collettivo Manituana che questa mattina ha deciso di occupare un edificio di via Cagliari 34. Era oggi il termine ultimo fissato dall'ateneo per abbandonare la vecchia ...

Torino-Cagliari - le pagelle granata : bene Ansaldi - il Gallo si fa sentire : SIRIGU - voto: 6 Nei primi 10' da horror ci mette anche i suoi rinvii maldestri (nella ripresa manda ko Baselli...). Disarmato di fronte al solissimo Barella, sardo come lui. Sicuro, poi. DE SILVESTRI ...

Video/ Torino Cagliari (2-1) : highlights e gol della partita (Serie A 11^ giornata) : Video Torino Cagliari (risultato finale 2-1): highlights e gol della partita che si è giocata domenica 29 ottobre ed è stata valida per l'undicesima giornata del campionato di Serie A.(Pubblicato il Mon, 30 Oct 2017 09:42:00 GMT)

Torino-Cagliari 2-1 - vittoria scaccia-crisi per i granata : rimonta con le reti di Iago Falque e Obi : Dopo 5 partite senza successi il Torino ritrova la vittoria in campionato salvando dunque la panchina di Mihajlovic messo in discussione dopo le recenti prestazioni dei suoi. Contro il Cagliari di ...

Video gol : Torino-Cagliari 2-1 | Highlights Serie A : Dopo un filotto di 3 sconfitte e 2 pareggi, il Torino di Mihajlovic è tornato al successo nel posticipo dell'11esima giornata contro il Cagliari di Diego Lopez. Non è un caso che questa vittoria coincida con il ritorno dopo l'infortunio di Andrea Belotti che, pur senza timbrare il cartellino, ha dato sostanza al 4-2-3-1 un po' troppo spregiudicato scelto dal su allenatore. Dopo questa partita non mancherà comunque qualche rimpianto in casa ...

Torino-Cagliari 2-1 - Mihajlovic : “Vittoria meritata - prima mancava la rabbia”. Lopez : “Potevamo far di più” : Torino-Cagliari 2-1, Mihajlovic: “Vittoria meritata, prima mancava la rabbia”. Lopez: “Potevamo far di più” Serie A News Calcio - Notizie in Tempo Reale sulla Serie A, Calciomercato, Formazioni, Risultati, Classifiche ed altro... Torino-Cagliari 2-1, Mihajlovic – Il Torino ritrova il sorriso, proprio in concomitanza con il ritorno in campo di Belotti dopo l’infortunio che lo ha tenuto fermo per 28 giorni. Il ...

Torino-Cagliari 2-1 - pagelle e tabellino : Torino-Cagliari, 11ª giornata Serie A 2017/2018, in diretta live: formazioni ufficiali, cronaca, sintesi, pagelle e tabellino.

Torino-Cagliari 2-1 : Obi salva Mihajlovic : LA CRONACA LE FORMAZIONI UFFICIALI TORINO: Sirigu; De Silvestri, N'Koulou, Moretti, Ansaldi; Acquah, Valdifiori, Baselli; Iago Falque, Belotti, Ljajic CAGLIARI: Rafael; Romagna, Andreolli, Capuano; ...

Il Torino ha un cuore grande e rimonta il Cagliari : i granata si impongono 2-1 : Il Torino di Sinisa Mihajlovic vince una partita fondamentale che rilancia le ambizioni di classifica dei granata che agganciano così Fiorentina e Milan a quota 16 punti. Le reti di Iago Falque, nel primo tempo e di Obi nella ripresa, hanno permesso ai padroni di casa di ribaltare il provvisorio vantaggio del Cagliari di Lopez siglato da Barella. Nel prossimo turno il Torino giocherà in casa dell'Inter di Luciano Spalletti, mentre i ...

Calcio - 11a giornata Serie A 2017-2018 : Torino-Cagliari 2-1 - Iago Falque e Obi firmano la rimonta granata : Nel posticipo domenicale dell’11a giornata arriva una vittoria importantissima per il Torino, che supera in rimonta per 2-1 il Cagliari. I granata con questo successo salvano la panchina di Sinisa Mihajlovic e si portano a quota 16 punti, mentre i sardi restano fermi a 9, a +3 sulla zona retrocessione. Il Torino parte bene e ha qualche buona occasione propiziate dal tandem sulla sinistra Ansaldi-Ljajic. Da un Calcio d’angolo in ...