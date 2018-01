Accordo ' social' tra Facebook e Sony Music | dove vuole arrivare Zuckerberg?

Facebook guarda alla musica e sigla un Accordo di licenza con Universal Music Group - permettendo ai suoi utenti di caricare sul social video ... : Nella foto Mark Zuckerberg e Lucian Grainge, chairman e ceo di Universa Music Group Per ora Facebook non lancia un servizio di Musica in streaming, ma questo accordo potrebbe fare da apripista per ...

Accordo tra Roma Capitale e Ministero Giustizia per impiego dei detenuti in lavori socialmente utili : Favorire la reintegrazione sociale e lavorativa di persone detenute in seguito a una condanna penale definitiva, attraverso la partecipazione a progetti di utilità sociale. Questo l’obiettivo dell’Accordo tra Roma Capitale e il Ministero della Giustizia, firmato dalla Sindaca Virginia Raggi, dalla Presidente del Tribunale di Sorveglianza di Roma Maria Antonia Vertaldi, dal Capo Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria Santi Consolo e ...