In Edicola sul Fatto Quotidiano del 7 gennaio | Dalle elezioni politiche a quelle

In Edicola sul Fatto Quotidiano del 6 gennaio : 5Stelle - la carica dei 15mila. Di Maio&C. al lavoro per scegliere i migliori e tener fuori riciclati e inquisiti : Strategie/1 5Stelle, le 7 carte per convincere. LeU dopo il voto Piani – Dal lavoro all’ambiente fino al welfare, le proposte con cui il Movimento potrebbe trovare un accordo con la sinistra di Luca De Carolis I gemelli diversi di Marco Travaglio La sindaca di Roma Virginia Raggi è imputata di falso; il sindaco di Milano Giuseppe Sala è imputato di falso. Il 3 gennaio la Raggi, alla vigilia dell’udienza preliminare, ha chiesto ...

In Edicola sul Fatto Quotidiano del 5 gennaio : La radicale Bonino miracolata dai democristiani Tabacci & C : svolta Tabacci salva la Bonino. Le firme non servono più Aiuto a sorpresa – La lista +Europa si appoggerà a Centro Democratico Ma il tormentone col Pd continua: “Insieme in coalizione? Vedremo” di Lorenzo Vendemiale Manca solo Bagonghi di Marco Travaglio Ultime notizie dal Circo Barnum. Siccome Emma Bonino non voleva raccogliere le 400 firme per ogni circoscrizione previste dalla legge elettorale per tutte le nuove liste (compresa ...

In Edicola sul Fatto Quotidiano del 4 gennaio : Chi c’è nelle liste del Movimento 5 stelle : Verso il voto Il M5S si apre ai volti noti: in lista Paragone & C. Le autocandidature – Migliaia di richieste di partecipazione alle Parlamentarie di metà gennaio. In corsa anche giornalisti e attrici di Luca De Carolis Chi si firma è perduto di Marco Travaglio Lo dicevo io: mai trascurare Fassino. Quello, anche se non si nota, dà sempre grandi soddisfazioni. Ieri, dopo aver perso per strada quasi tutta la Grande Coalizione di ...

In Edicola sul Fatto Quotidiano del 4 gennaio : Chi c’è nelle liste 5Stelle. Primarie online – Col voto web - il M5S è il primo partito a svelare i suoi candidati : Verso il voto Il M5S si apre ai volti noti: in lista Paragone & C. Le autocandidature – Migliaia di richieste di partecipazione alle Parlamentarie di metà gennaio. In corsa anche giornalisti e attrici di Luca De Carolis Chi si firma è perduto di Marco Travaglio Lo dicevo io: mai trascurare Fassino. Quello, anche se non si nota, dà sempre grandi soddisfazioni. Ieri, dopo aver perso per strada quasi tutta la Grande Coalizione di ...

In Edicola sul Fatto Quotidiano del 3 gennaio : La Boschi : “Missione istituzionale a Campiglio” : Febbraio 2017 A Campiglio era in missione, ma nessuno ha visto “Meb” Il week-end in montagna spacciato per visita istituzionale di Maria Elena Boschi: né il sindaco di Pinzolo né il Prefetto sapevano. E il presidente della provincia di Trento non ricorda di Carlo Tecce Toto (Cutugno) voto di Marco Travaglio Complici le feste, ci siamo un po’ distratti sulle grandi manovre per le liste elettorali. Ieri, per esempio, abbiamo scoperto ...

In Edicola sul Fatto Quotidiano del 2 gennaio : Nel messaggio tv il capo dello Stato vuole smentire che il futuro sia già deciso : il bis del premier non è scontato : Analisi Il discorso della “normalità”: Gentiloni non dura in eterno Verso il voto – Dal Colle uno dei messaggi più brevi di sempre per indicare nella Costituzione la guida dopo le urne: l’attuale governo scadrà e tutti sono in lizza di Fabrizio d’Esposito I nuovi 5Stelle: cosa va e cosa no di Marco Travaglio Le nuove regole varate dai 5Stelle per tentare di andare al governo, elettori e Rosatellum permettendo, cambiano i ...

In Edicola sul Fatto Quotidiano del 31 dicembre : La simulazione di Camera e Senato secondo Quorum/Youtrend : tutto si giocherà nelle caselle incerte : Sondaggi Se si votasse oggi, B. e soci sarebbero vicini alla vittoria Missione uninominale – Il centrodestra è ormai in zona 40% e ha 10 punti di vantaggio su centrosinistra e M5S: oggi è dato vincente nel 58/59% dei collegi, gli basta arrivare al 70% di Salvatore Borghese* Buon ricatto a tutti di Marco Travaglio Scena 1. Tribunale di Vattelapesca, saletta intercettazioni, interno giorno. Un poliziotto ascolta annoiato da settimane ...

In Edicola sul Fatto Quotidiano del 30 dicembre : 5Stelle - si cambia : liste aperte e filtro di Grillo e Di Maio : Svolta a 5Stelle: esterni in lista. Ma decide tutto il capo Di Maio Il candidato premier filtrerà i nomi assieme a Grillo: parlamentarie per i listini, collegi uninominali aperti anche ai non iscritti. Possibile la doppia candidatura di Luca De Carolis Bavagli e bavaglini di Marco Travaglio La legislatura numero 17 si chiude con un ultimo atto degno di lei: la “riforma” delle intercettazioni Orlando, che corona il sogno di tanti governi ...

In Edicola sul Fatto Quotidiano del 29 dicembre : Le Camere sciolte - ma Gentiloni no. Niger - soldati agli ordini di Macron : Programmi “Il governo governerà”. Così Gentiloni si eterna Come prima, più di prima – Il premier traccia la rotta: “Non tiriamo i remi in barca”. E cita il caso spagnolo come precedente: “Non temiamo l’instabilità politica” di Wanda Marra Anestesia totale di Marco Travaglio Siccome in queste feste mi ero riposato un po’, sono riuscito ad arrivare sveglio alla fine dell’emolliente conferenza stampa di Paolo Gentiloni. Uno sforzo che ...

In Edicola sul Fatto Quotidiano del 28 dicembre : Di Maio : “Così farò il governo”. “Gli altri partiti alla fine si sfalderanno - tratterò con tutti alla luce del sole” : l’intervista “Vi spiego come costruirò la maggioranza di governo” Luigi Di Maio – Il candidato premier del M5S: “Gli altri partiti si sfalderanno, io tratterò con tutti alla luce del sole. E voglio ministri competenti e sensibili” di Luca De Carolis Mai più di Marco Travaglio La legislatura che sta per essere sciolta (si spera nell’acido) è stata una delle peggiori della storia repubblicana. Ma almeno un merito l’ha avuto: offrirci ...

In Edicola sul Fatto Quotidiano del 27 dicembre : : Agli sgoccioli Effetto Etruria, nei sondaggi il Pd crolla ai minimi storici Fine legislatura – Domani Mattarella può già sciogliere le Camere, la campagna elettorale inizia con Renzi ben sotto la “soglia Bersani”: i dem sono attorno al 23% di Tommaso Rodano Querelanti non querelabili di Marco Travaglio Quasi quasi fondo un partito anch’io: si chiamerà MPCQCC, Movimento Contro il Preannuncio di Querele e Cause Civili. L’anno che ...

In Edicola sul Fatto Quotidiano del 24 dicembre : Dei mille uomini oggi presenti in Iraq contro l’Isis - il governo ha deciso di spedirne almeno 470 in Niger - nella missione francese contro il jihad africano : L’accordo 500 fanti italiani in Niger per compiacere Macron Un favore per ottenere un ruolo più forte nella riforma della sicurezza europea di Giampiero Gramaglia È rimorto Falcone di Marco Travaglio Scusate se non parliamo di Babbo Natale e delle sue renne, del presepe, della stella cometa, dei re magi e dell’albero (nemmeno dell’ormai celeberrimo Spelacchio romano). Anche oggi, visto che non lo fa nessun altro, ci tocca rimestare ...

In Edicola sul Fatto Quotidiano del 23 dicembre : Vergogna infinita : “Dell’Utri torni a casa per Natale” : Il caso Il pg di Caltanissetta vuole sospendere la pena a Dell’Utri Corte d’appello – La richiesta nel processo di revisione basato sulla sentenza Contrada. Il fondatore di FI sarebbe libero di Giuseppe Lo Bianco Quei sindaci dimezzati di Marco Travaglio Incontro Alessandro Di Battista che esce da un programma tv mentre io sto entrando, e mi racconta della incessante processione di parlamentari (dei partiti più inaspettati e ...

In Edicola sul Fatto Quotidiano del 22 dicembre : Dal weekend a Madonna di Campiglio alle iniziative dem - poi tanta Toscana soprattutto Arezzo : Esclusivo Tutte le missioni finte della Boschi. Da Madonna di Campiglio al grande giro del Canada Documenti, Sottosegretaria sempre in viaggio e non sempre per motivi di natura istituzionale di Carlo Tecce AAA Di Maio cercasi di Marco Travaglio Chissà se i 5Stelle si rendono conto del surplus di responsabilità che grava sulle loro spalle con la rapida e forse irreversibile dissoluzione del Pd renziano. A giudicare dalle loro spensierate ...